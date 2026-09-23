У вересні ситуація з аграрним експортом покращилася – Висоцький

Українським агровиробникам у вересні вдалося наростити темпи експорту порівняно із серпнем, проте тривала блокада морських портів залишається одним із головних економічних ризиків для аграрного сектору.

Про це Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив під час бізнес-діалогу "Антикризові протоколи і логістична дипломатія" у Київській школі державного управління імені Сергія Нижного, йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

"За перші 20 днів вересня обсяг аграрного експорту становив 44% від потенційного обсягу з урахуванням поточного виробництва. У серпні цей показник був на рівні близько 30%.

Ситуація у вересні краща, ніж у серпні, але вона залишається складною. Бізнес спільно з державою нарощує можливості альтернативної логістики, і ці заходи вже дають результат", – каже Висоцький.

Міністр наголосив, що за нинішніх умов альтернативні маршрути можуть забезпечити експорт принаймні половини необхідного обсягу аграрної продукції.

Водночас можливості таких маршрутів обмежені не лише фізично, а й економічно, оскільки для частини продукції висока вартість перевезень робить експорт збитковим.

За його словами, продовольча безпека України при цьому залишається стабільною. На внутрішнє споживання спрямовується близько 25-30% вирощеної продукції, тоді як близько 70% традиційно орієнтовано на експорт.

"Дефіциту продуктів чи голоду не буде. Для цього немає жодних підстав. Навіть у складних умовах аграрний сектор продовжить функціонувати", – каже міністр.

За поганого сценарію скорочення агроекспорту в річному вимірі може сягнути до 30 млн тонн, що означатиме втрату до 10 млрд дол. експортного виторгу.

Також Висоцький повідомив, що посівна озимих культур проходить за планом: озимим ріпаком засіяли близько 1 млн га, фактично відповідно до запланованих площ, також продовжується сівба озимої пшениці.

Нагадаємо:

Фермери стверджують, що держава може запізнитися із компенсацією фермерам за втрачений урожай та іншими програмами держпідтримки: якщо виплати відбудуться після того, як потрібно купувати насіння і пальне, вона вже не допомагає провести наступну посівну.

У 2027 році аграрії отримуватимуть компенсацію за знищені посіви, відповідні видатки вже передбачені у проєкті держбюджету, але Мінагрополітики звернулося до міжнародних партнерів, щоб мати додаткове резервне фінансування для агросектору.