Світ готується до дорожчого хліба: ціни на пшеницю зросли на 40%

Світові ціни на пшеницю різко зросли через атаки на судна та портову інфраструктуру, які з липня майже зупинили вантажні перевезення з Чорноморського регіону.

Про це пише Reuters.

Станом на 23 вересня ф'ючерси на пшеницю в Чикаго зросли на 40% від червневих мінімумів і досягли максимуму за три з половиною роки.

Найбільші імпортери в Азії, на Близькому Сході та в Африці розраховували на поставки з України та Росії, однак тепер змушені шукати альтернативу.

Багато покупців кілька місяців відкладали закупівлі в очікуванні домовленості, яка дозволила б відновити поставки з Чорного моря. Тепер їхні запаси скорочуються, особливо в залежних від імпорту країнах Азії.

Reuters очікує, що конкуренція за доступне зерно посилюватиметься до кінця року, коли на ринок почне надходити врожай із Південної півкулі. До цього часу ціни можуть зрости ще більше.

Подорожчання пшениці також створює ризик нового витка продовольчої інфляції для країн, які найбільше залежать від імпорту зерна.

Нагадаємо:

Українським агровиробникам у вересні вдалося наростити темпи експорту порівняно із серпнем, проте тривала блокада морських портів залишається одним із головних економічних ризиків для аграрного сектору.