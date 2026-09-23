Raiffeisen може отримати 3,15 мільярда євро із заморожених російських активів

Регіональний суд Відня ухвалив заочне рішення, яким зобов'язав підсанкційну російську компанію Rasperia виплатити Raiffeisen Bank International близько 3,15 млрд євро збитків.

Про це пише Reuters.

Rasperia має чотири тижні на оскарження. Якщо цього не станеться, рішення набуде чинності, після чого RBI проситиме фінансового регулятора Австрії розморозити активи російської Rasperia для стягнення коштів.

До заморожених активів входять 28,5 млн акцій австрійської будівельної групи Strabag, дивіденди, накопичені з 2021 року, та кошти від зменшення капіталу компанії у березні 2024 року.

Спір пов'язаний із зірваною угодою 2023 року, за якою російська "дочка" RBI планувала придбати частку Rasperia у Strabag. Від угоди відмовилися через санкційні ризики.

Згодом російський суд зобов'язав російський підрозділ Raiffeisen виплатити Rasperia близько 2 млрд євро компенсації. Після цього RBI подав позов в Австрії, вимагаючи відшкодувати завдані цим рішенням збитки.

Нагадаємо:

Російський суд зобов'язав австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) виплатити понад 2 мільярди євро (2,1 мільярда доларів) як компенсацію збитків російському співвласнику компанії Strabag – інвесткомпанії "Расперія".