Всі оператори запустили VoWiFi: як нова технологія змінює зв’язок під час відключень

Українські мобільні оператори запустили нову послугу телефонних дзвінків через мережу Wi-Fi. Як це працює?

Наприкінці 2024 року у всіх мобільних операторів України запрацювала технологія VoWiFi, яка дозволяє здійснювати дзвінки через Wi-Fi-мережу. Її особливість – значно краща якість і стабільність зв’язку, особливо коли мобільна мережа перевантажена або слабкий сигнал.

В українських реаліях VoWiFi отримала додаткове практичне застосування. Під час вимкнень електроенергії, коли навантаження на мобільні мережі різко зростає, а якість зв’язку погіршується, дзвінки через Wi-Fi можуть стати надійною альтернативою.

Першим серед українських операторів, хто впровадив VoWiFi, був lifecell. За два роки вже всі провайдери зв'язку надають цю послугу, забезпечуючи її доступність по всій території України. Для телеком-компаній це можливість розширити покриття мережі, а для споживачів – отримати додатковий спосіб зв’язку, особливо під час зимових відключень електроенергії.

Пояснюємо, що таке VoWiFi, як працює ця технологія та що потрібно для її використання.

Що таке технології VoWiFi та VoLTE

VoWiFi (Voice over Wi-Fi) – це технологія, яка дозволяє здійснювати дзвінки та надсилати SMS через Wi-Fi-мережу, навіть якщо мобільний сигнал слабкий або взагалі відсутній.

Технологія VoWiFi дещо схожа на VoIP-сервіси, як-то Skype чи WhatsApp, оскільки обидва працюють через передачу голосу через IP-протокол. Різниця в тому, що VoWiFi безпосередньо інтегрується з мобільною мережею оператора. Для користувача це виглядає як звичайний дзвінок або повідомлення, але технічно процес відбувається інакше.

Під час дзвінка голос користувача перетворюється на цифрові пакети даних (аналогічно до VoIP) і передається через інтернет-з'єднання до мобільної мережі мобільного оператора. Потім дзвінок передається до кінцевого абонента вже через стільникову мережу. Умови використання технології для міжнародних дзвінків залежать від послуг конкретного провайдера зв'язку.

VoWiFi працює у тандемі з VoLTE (Voice over LTE), яка дозволяє здійснювати голосові дзвінки через мережу 4G LTE, на відміну від традиційних дзвінків, які використовують 2G або 3G-мережі. Таке поєднання має додаткові переваги. Наприклад, дзвінок не перерветься навіть при переході із зони дії Wi-Fi у зону покриття LTE чи навпаки, що забезпечує стабільність зв’язку.

VoWiFi та VoLTE значно покращують якість зв’язку та дозволяють одночасно здійснювати дзвінки й користуватися інтернетом. Як повідомили у пресслужбі Vodafone, VoLTE надає змогу дзвонити чи приймати дзвінки і водночас залишатися онлайн: користуватися навігатором, знаходити потрібну інформацію, отримувати повідомлення.

Ці технології не лише усувають шуми та перешкоди під час дзвінків, але й ефективно розвантажують мережу. VoLTE передає голосові дзвінки через 4G, зменшуючи навантаження на 2G/3G-мережі, що вигідно операторам. VoWiFi, зі свого боку, розширює покриття мережі завдяки Wi-Fi, забезпечуючи зв’язок у місцях зі слабким або відсутнім сигналом мобільної мережі.

Для чого потрібен VoWiFi

Основними функціями технологій VoWiFi та VoLTE є покращення якості зв’язку та можливість одночасно здійснювати дзвінки й користуватися інтернетом. За даними пресслужби Vodafone, VoLTE дозволяє приймати дзвінки, залишаючись онлайн: використовувати навігатор, шукати потрібну інформацію, отримувати повідомлення чи планувати зустрічі в календарі.

Ці технології не лише усувають шуми та перешкоди під час розмов, а й допомагають оптимізувати роботу мережі. "VoLTE передає голосові дзвінки через 4G, знижуючи навантаження на 2G/3G-мережі, що особливо вигідно для операторів", – зазначають у Vodafone.

VoWiFi, своєю чергою, розширює покриття мережі шляхом Wi-Fi, забезпечуючи якісний зв’язок навіть у місцях із поганим або відсутнім сигналом мобільної мережі. В умовах війни та частих відключень електроенергії VoWiFi стає ефективною альтернативою, яка може допомогти абонентам залишатися на зв’язку навіть за слабкого або нестабільного сигналу.

Українська телеком-інфраструктура розрахована на те, що 80% трафіку проходить через домашній інтернет. Проте під час блекаутів абоненти переключаються на мобільний інтернет, через що зростає навантаження на базові станції (БС), а якість зв’язку значно погіршується.

У разі тривалих відключень навіть базові станції можуть зупинити роботу. Для уникнення цього Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) 15 липня оновив вимоги до мобільних операторів.

Тепер оператори зобов’язані забезпечити автономну роботу базових станцій протягом 10 годин. З 1 жовтня 2024 року 60% БС мають відповідати цьому стандарту, а до кінця січня 2025 року – 100%. Попри значні інвестиції телеком-компаній у енергонезалежність мереж, виконати ці вимоги у повному обсязі до визначених строків неможливо.

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У таких умовах VoWiFi може стати ефективною альтернативою, щоб залишатися на зв’язку та зменшити навантаження на мобільну мережу. Особливо враховуючи, що напередодні Мінцифри ініціювало кампанію з переходу населення на технологію xPON, яка дозволяє використовувати домашній інтернет до 72 годин під час знеструмлень. Технологія PON (Passive Optical Network) забезпечує високошвидкісний і енергоефективний доступ до інтернету без додаткового електричного обладнання.

"Якщо сигнал мобільної мережі слабкий через знеструмлення, то VoWiFi може забезпечити стабільний зв’язок за умови наявності резервного живлення для Wi-Fi та доступу до інтернету", – пояснили в "Київстар".

Таким чином, користувач із стабільним доступом до Wi-Fi навіть під час знеструмлень може залишатися на зв’язку, зокрема для дзвінків до екстрених служб. Крім того, VoWiFi стане в пригоді в укриттях під час повітряних тривог, де традиційно поганий сигнал мобільної мережі.

У Lifecell також наголошують про певні технічні обмеження: після активації авіарежиму або втрати доступу до мобільної мережі, включно з національним роумінгом, дзвінки через VoWiFi залишатимуться доступними лише протягом 10 хвилин. Після цього вони будуть недоступними до моменту відновлення підключення до мобільної мережі lifecell.

Хто і як надає послугу VoWiFi

Мобільний оператор lifecell став першим в Україні, хто впровадив технологію VoWiFi. У вересні 2022 року компанія оголосила про запуск цієї послуги для своїх абонентів. У lifecell зазначають, що VoLTE та VoWiFi доступні для більшості користувачів, за умови, що їхні смартфони підтримують ці технології.

Протягом тривалого часу "Київстар" пропонував лише VoLTE, якою, за даними компанії, користуються понад 5 млн абонентів. Однак 11 грудня 2024 року найбільший оператор України також запустив VoWiFi.

У компанії повідомили, що для забезпечення стабільного функціонування мережі доступ до технології для користувачів фіксованого інтернету буде відкриватися поступово. Спочатку VoWiFi стане доступною для абонентів, які використовують фіксований інтернет від "Київстар", а впродовж найближчих тижнів – і для клієнтів інших провайдерів в Україні.

"Якщо абонент уже користується VoLTE від "Київстар", додатково підключати VoWiFi не потрібно. Послуга активується автоматично після встановлення необхідного програмного забезпечення на пристрої. Для абонентів, які ще не використовують VoLTE, але мають пристрої з підтримкою VoWiFi у мережі "Київстар", доступ можна підключити через звернення до оператора", – пояснили в компанії.

На початку грудня 2023 року Vodafone розпочав тестування VoLTE та VoWiFi. Наразі дзвінки через Wi-Fi вже доступні по всій Україні, а дзвінки через LTE працюють у таких містах, як Київ (зокрема в метро), Дніпро, Ужгород, Одеса, Чернівці, Полтава, Івано-Франківськ, Кропивницький, Миколаїв, Львів (центр), Чернігів, Ковель, Луцьк, Коломия, Олександрія, курорт Буковель, Калуш, Чорноморськ, Миргород, Лубни, Прилуки. Vodafone планує протягом року поступово розширювати покриття VoLTE на всю територію України.

Крім того, "Київстар", Vodafone та lifecell запевнили, що розмови з використанням VoWiFi тарифікуються як звичайні голосові виклики в мережі операторів, без додаткової плати. Також у компаніях додали, що наразі технологія не працює в роумінгу та з використання VPN.

Які вимоги для використання VoWiFi

Для здійснення дзвінків через Wi-Fi-мережу спочатку потрібно переконатися, що смартфон та його програмне забезпечення сумісні з технологією VoWiFi. Варто зв’язатися з оператором і перевірити, чи підключена ця послуга до номера. Обов’язковим є використання сучасної USIM-картки, яка дозволяє працювати в LTE-мережах та підтримує VoWiFi.

Також потрібно перевірити, чи сумісний смартфон із цією технологією в мережі мобільного оператора. Для активації функції необхідно увімкнути VoWiFi у налаштуваннях телефону та оновити програмне забезпечення до останньої версії. Це забезпечить стабільний зв’язок навіть у місцях із поганим мобільним покриттям.

Загалом технологія VoWiFi доступна саме у сучасних смартфонах із відповідною підтримкою. Однак для її використання недостатньо лише наявності цієї функції в пристрої. Важливо, щоб смартфон мав спеціальні налаштування від виробника, які дозволяють йому працювати в мережі конкретного оператора. Так, наприклад, дзвінки за допомогою VoWiFi доступні для iPhone, які підтримують програмне забезпечення версії iOS 17.0 і вище.

Це пояснює, чому ці технології здебільшого доступні на новіших моделях смартфонів. Виробники зазвичай не оновлюють налаштування для застарілих пристроїв, які поступово виходять з обігу.

"Наприклад, lifecell запустив VoLTE у 2022 році, але ще у 2020-му почав співпрацю з такими брендами, як Apple, Samsung, Xiaomi, щоб налаштувати підтримку VoLTE для своїх абонентів", – зазначають у lifecell.

Наявний перелік смартфонів, які вже можуть працювати з технологією VoWiFi можна переглянути на сайті мобільних операторів. У компаніях також додають, що перелік смартфонів буде постійно оновлюватись.