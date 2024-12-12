Все операторы запустили VoWiFi: как новая технология меняет связь во время отключений

Украинские мобильные операторы запустили новую услугу телефонных звонков через сеть Wi-Fi. Как это работает?

<В конце 2024 года у всех мобильных операторов Украины заработала технология VoWiFi, которая позволяет совершать звонки через Wi-Fi-сеть. Ее особенность - значительно лучшее качество и стабильность связи, особенно когда мобильная сеть перегружена или слабый сигнал.

В украинских реалиях VoWiFi получила дополнительное практическое применение. Во время отключений электроэнергии, когда нагрузка на мобильные сети резко возрастает, а качество связи ухудшается, звонки через Wi-Fi могут стать надежной альтернативой.

Первым среди украинских операторов, кто внедрил VoWiFi, был lifecell. За два года уже все провайдеры связи предоставляют эту услугу, обеспечивая ее доступность по всей территории Украины. Для телеком-компаний это возможность расширить покрытие сети, а для потребителей - получить дополнительный способ связи, особенно во время зимних отключений электроэнергии.

Поясняем, что такое VoWiFi, как работает эта технология и что нужно для ее использования.

Что такое технологии VoWiFi и VoLTE

VoWiFi (Voice over Wi-Fi) - это технология, которая позволяет совершать звонки и отправлять SMS через Wi-Fi-сеть, даже если мобильный сигнал слабый или вообще отсутствует.

Технология VoWiFi несколько похожа на VoIP-сервисы, такие как Skype или WhatsApp, поскольку оба работают через передачу голоса через IP-протокол. Разница в том, что VoWiFi напрямую интегрируется с мобильной сетью оператора. Для пользователя это выглядит как обычный звонок или сообщение, но технически процесс происходит иначе.

Во время звонка голос пользователя преобразуется в цифровые пакеты данных (аналогично VoIP) и передается через интернет-соединение в мобильную сеть мобильного оператора. Затем звонок передается к конечному абоненту уже через сотовую сеть. Условия использования технологии для международных звонков зависят от услуг конкретного провайдера связи.

VoWiFi работает в тандеме с VoLTE (Voice over LTE), которая позволяет совершать голосовые звонки через сеть 4G LTE, в отличие от традиционных звонков, использующих 2G или 3G-сети. Такое сочетание имеет дополнительные преимущества. Например, звонок не прервется даже при переходе из зоны действия Wi-Fi в зону покрытия LTE или наоборот, что обеспечивает стабильность связи.

VoWiFi и VoLTE значительно улучшают качество связи и позволяют одновременно совершать звонки и пользоваться интернетом. Как сообщили в пресс-службе Vodafone, VoLTE позволяет звонить или принимать звонки и одновременно оставаться онлайн: пользоваться навигатором, находить нужную информацию, получать сообщения.

Эти технологии не только устраняют шумы и помехи во время звонков, но и эффективно разгружают сеть. VoLTE передает голосовые звонки через 4G, уменьшая нагрузку на 2G/3G-сети, что выгодно операторам. VoWiFi, в свою очередь, расширяет покрытие сети благодаря Wi-Fi, обеспечивая связь в местах со слабым или отсутствующим сигналом мобильной сети.

Для чего нужен VoWiFi

Основными функциями технологий VoWiFi и VoLTE является улучшение качества связи и возможность одновременно совершать звонки и пользоваться интернетом. По данным пресс-службы Vodafone, VoLTE позволяет принимать звонки, оставаясь онлайн: использовать навигатор, искать нужную информацию, получать сообщения или планировать встречи в календаре.

Эти технологии не только устраняют шумы и помехи во время разговоров, но и помогают оптимизировать работу сети. "VoLTE передает голосовые звонки через 4G, снижая нагрузку на 2G/3G-сети, что особенно выгодно для операторов", - отмечают в Vodafone.

VoWiFi, в свою очередь, расширяет покрытие сети за счет Wi-Fi, обеспечивая качественную связь даже в местах с плохим или отсутствующим сигналом мобильной сети. В условиях войны и частых отключений электроэнергии VoWiFi становится эффективной альтернативой, которая может помочь абонентам оставаться на связи даже при слабом или нестабильном сигнале.

Украинская телеком-инфраструктура рассчитана на то, что 80% трафика проходит через домашний интернет. Однако во время блэкаутов абоненты переключаются на мобильный интернет, из-за чего возрастает нагрузка на базовые станции (БС), а качество связи значительно ухудшается.

В случае длительных отключений даже базовые станции могут остановить работу. Во избежание этого Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) 15 июля обновил требования к мобильным операторам.

Теперь операторы обязаны обеспечить автономную работу базовых станций в течение 10 часов. С 1 октября 2024 года 60% БС должны соответствовать этому стандарту, а до конца января 2025 года - 100%. Несмотря на значительные инвестиции телеком-компаний в энергонезависимость сетей, выполнить эти требования в полном объеме до определенных сроков невозможно.

Читайте также: Никто в мире не смог бы выполнить требование Зеленского: как мобильные операторы готовятся к отключениям света

В таких условиях VoWiFi может стать эффективной альтернативой, чтобы оставаться на связи и уменьшить нагрузку на мобильную сеть. Особенно учитывая, что накануне Минцифры инициировало кампанию по переходу населения на технологию xPON, которая позволяет использовать домашний интернет до 72 часов во время обесточиваний. Технология PON (Passive Optical Network) обеспечивает высокоскоростной и энергоэффективный доступ к интернету без дополнительного электрического оборудования.

"Если сигнал мобильной сети слабый из-за обесточивания, то VoWiFi может обеспечить стабильную связь при условии наличия резервного питания для Wi-Fi и доступа к интернету", - пояснили в "Киевстар".

Таким образом, пользователь со стабильным доступом к Wi-Fi даже во время обесточиваний может оставаться на связи, в частности для звонков в экстренные службы. Кроме того, VoWiFi пригодится в укрытиях во время воздушных тревог, где традиционно плохой сигнал мобильной сети.

В Lifecell также отмечают определенные технические ограничения: после активации авиарежима или потери доступа к мобильной сети, включая национальный роуминг, звонки через VoWiFi будут оставаться доступными только в течение 10 минут. После этого они будут недоступны до момента восстановления подключения к мобильной сети lifecell.

Кто и как предоставляет услугу VoWiFi

Мобильный оператор lifecell стал первым в Украине, кто внедрил технологию VoWiFi. В сентябре 2022 года компания объявила о запуске этой услуги для своих абонентов. В lifecell отмечают, что VoLTE и VoWiFi доступны для большинства пользователей, при условии, что их смартфоны поддерживают эти технологии.

В течение длительного времени "Киевстар" предлагал только VoLTE, которой, по данным компании, пользуются более 5 млн абонентов. Однако 11 декабря 2024 года крупнейший оператор Украины также запустил VoWiFi.

В компании сообщили, что для обеспечения стабильного функционирования сети доступ к технологии для пользователей фиксированного интернета будет открываться постепенно. Сначала VoWiFi станет доступной для абонентов, которые используют фиксированный интернет от "Киевстар", а в течение ближайших недель - и для клиентов других провайдеров в Украине.

"Если абонент уже пользуется VoLTE от "Киевстар", дополнительно подключать VoWiFi не нужно. Услуга активируется автоматически после установки необходимого программного обеспечения на устройстве. Для абонентов, которые еще не используют VoLTE, но имеют устройства с поддержкой VoWiFi в сети "Киевстар", доступ можно подключить через обращение к оператору", - пояснили в компании.

В начале декабря 2023 года Vodafone начал тестирование VoLTE и VoWiFi. Сейчас звонки через Wi-Fi уже доступны по всей Украине, а звонки через LTE работают в таких городах, как Киев (в частности в метро), Днепр, Ужгород, Одесса, Черновцы, Полтава, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Николаев, Львов (центр), Чернигов, Ковель, Луцк, Коломыя, Александрия, курорт Буковель, Калуш, Черноморск, Миргород, Лубны, Прилуки. Vodafone планирует в течение года постепенно расширять покрытие VoLTE на всю территорию Украины.

Кроме того, "Киевстар", Vodafone и lifecell заверили, что разговоры с использованием VoWiFi тарифицируются как обычные голосовые вызовы в сети операторов, без дополнительной платы. Также в компаниях добавили, что пока технология не работает в роуминге и с использованием VPN.

Какие требования для использования VoWiFi

Для осуществления звонков через Wi-Fi-сеть сначала нужно убедиться, что смартфон и его программное обеспечение совместимы с технологией VoWiFi. Стоит связаться с оператором и проверить, подключена ли эта услуга к номеру. Обязательным является использование современной USIM-карты, которая позволяет работать в LTE-сетях и поддерживает VoWiFi.

Также нужно проверить, совместим ли смартфон с этой технологией в сети мобильного оператора. Для активации функции необходимо включить VoWiFi в настройках телефона и обновить программное обеспечение до последней версии. Это обеспечит стабильную связь даже в местах с плохим мобильным покрытием.

В целом технология VoWiFi доступна именно в современных смартфонах с соответствующей поддержкой. Однако для ее использования недостаточно лишь наличия этой функции в устройстве. Важно, чтобы смартфон имел специальные настройки от производителя, которые позволяют ему работать в сети конкретного оператора. Так, например, звонки с помощью VoWiFi доступны для iPhone, которые поддерживают программное обеспечение версии iOS 17.0 и выше.

Читайте также: lifecell в шаге от продажи французскому миллиардеру Ксавье Ньелю: подробности крупнейшего соглашения времен большой войны

Это объясняет, почему эти технологии в основном доступны на более новых моделях смартфонов. Производители обычно не обновляют настройки для устаревших устройств, которые постепенно выходят из обращения.

"Например, lifecell запустил VoLTE в 2022 году, но еще в 2020-м начал сотрудничество с такими брендами, как Apple, Samsung, Xiaomi, чтобы настроить поддержку VoLTE для своих абонентов", - отмечают в lifecell.

Имеющийся перечень смартфонов, которые уже могут работать с технологией VoWiFi можно просмотреть на сайте мобильных операторов. В компаниях также добавляют, что перечень смартфонов будет постоянно обновляться.