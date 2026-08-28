В Україні з’явиться новий віртуальний мобільний оператор

Найбільший в Україні оператор фіксованого зв'язку "Укртелеком" анонсував у соціальних мережах запуск віртуального мобільного оператора U Mobile.

Про це "Укртелеком" повідомив у Facebook.

На створеному сайті U Mobile представлені "Оптика+Сімка" та "Сімка". На них можна оформити передзамовлення, залишивши свій номер телефону.

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в "Укртелекомі" повідомили, що незабаром компанія представить детальніше ці нові продукти для користувачів.

Напередодні у телеграм-каналі MZU – Мобільний зв'язок України – повідомлялось про підготовку до запуску нового віртуального оператора (MVNO) під брендом U Mobile.

У повідомленні йшлося, що оператор об'єднає сервіси на оптичній мережі (GPON) з мобільними тарифами в єдині FMC-пакети (Fixed Mobile Convergence) для B2C-сегмента.

За даними MZU, лінійка тарифів "Сімка" охоплюватиме 15 ГБ або 60 ГБ мобільного інтернету, 500 хв на дзвінки по Україні та 15 SMS.

Також в U Mobile передбачатиметься розрахунок за повний календарний місяць – з 1-го по останнє число, тоді як трійка операторів мобільного зв'язку базує свої тарифи на періоді у 4 тижні.

"Укртелеком" надавав послуги мобільного зв'язку у 2007 – 2011 році під брендом Utel, а згодом продовжив діяльність через "ТриМоб". Зараз "ТриМоб" має близько 60,7 тис. абонентів мобільного зв'язку.

Нагадаємо:

З 18 серпня Київстар почав відключати 3G у частині населених пунктів Дніпропетровської, Івано-Франківської та Хмельницької областей.