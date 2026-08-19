Зв’язок під час блекаутів: уряд визначив нові вимоги для мобільних операторів

Уряд має намір посилити роботу базових станцій мобільного зв'язку у разі відсутності електроенергії: у програмі діяльності уряду передбачено, що автономно впродовж трьох днів цього року мають працювати 70% станцій.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Програма діяльності Кабінету міністрів України передбачає цільовий показник – забезпечення цього та наступного року роботи не менш як 70% базових станцій мобільного зв'язку протягом не менш як 72 годин в умовах відсутності електропостачання за допомогою альтернативних джерел.

Також, згідно з документом, у 2026 році планується забезпечити пілотне впровадження технології мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G), окрім Львова, Харкова, Бородянки та Києва, а також в Одесі.

Відповідні завдання входять до операційних цілей Міністерства цифрової трансформації України, говориться у повідомленні.

Як повідомила раніше у інтерв'ю ЕП очільниця Мінцифри Оксана Ферчук, відомство хоче, щоб мобільні оператори збільшили кількість годин, протягом яких базові станції зможуть працювати в умовах блекауту.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації веде діалог з мобільними операторами над посиленням вимог до роботи мереж під час відключень електроенергії прагне, щоб базові станції могли працювати автономно протягом кількох діб.

Раніше повідомлялося, що мобільні оператори будуть залучати комунальників до підтримки базових станцій під час блекаутів, що дозволить забезпечувати безперервний зв'язок та стабільний інтернет.