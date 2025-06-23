В Дія.Сіті увійшли понад 300 Defense Tech компаній
Понад триста компаній, які спеціалізуються на оборонних технологіях, зареєструвалися як резиденти спеціального правового режиму Дія.Сіті.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.
За інформацією міністерства, серед учасників — як українські розробники, зокрема Buntar Aerospace, First Contact, Roboneers, Ailand Systems, Ukrspecsystems, Himera, Oko Camera, так і міжнародні компанії: Jupiter Aircraft, ATN Corporation, Quantum Systems, ARX Robotic, Auterion.
Як зазначають у Мінцифри, ці компанії працюють над створенням дронів, систем радіоелектронної боротьби, навігаційних комплексів, технологій розмінування та роботизованих платформ, що можуть використовуватись в оборонній сфері.
У міністерстві також підкреслюють, що резидентство в Дія.Сіті передбачає низку інструментів для розвитку бізнесу. Серед них:
- пільгове податкове навантаження,
- можливість прозорого корпоративного структурування,
- інструменти залучення венчурних інвестицій,
- гарантії захисту інтелектуальної власності,
- право на бронювання спеціалістів
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Нагадаємо:
Резидент Дія.City німецький виробник дронів Quantum Systems став першим у Європі єдинорогом у сфері defense tech.
В Україні розпочали розробку нового проєкту "Дія.City Invest", який стимулюватиме створення невеликих венчурних фондів для розвитку високотехнологічних стартапів.