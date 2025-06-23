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В Дія.Сіті увійшли понад 300 Defense​ Tech компаній

Олексій Артемчук — 23 червня, 20:21
В Дія.Сіті увійшли понад 300 Defense​ Tech компаній
Getty Images

Понад триста компаній, які спеціалізуються на оборонних технологіях, зареєструвалися як резиденти спеціального правового режиму Дія.Сіті.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

За інформацією міністерства, серед учасників — як українські розробники, зокрема Buntar Aerospace, First Contact, Roboneers, Ailand Systems, Ukrspecsystems, Himera, Oko Camera, так і міжнародні компанії: Jupiter Aircraft, ATN Corporation, Quantum Systems, ARX Robotic, Auterion.

Як зазначають у Мінцифри, ці компанії працюють над створенням дронів, систем радіоелектронної боротьби, навігаційних комплексів, технологій розмінування та роботизованих платформ, що можуть використовуватись в оборонній сфері.

У міністерстві також підкреслюють, що резидентство в Дія.Сіті передбачає низку інструментів для розвитку бізнесу. Серед них:

  • пільгове податкове навантаження,
  • можливість прозорого корпоративного структурування,
  • інструменти залучення венчурних інвестицій,
  • гарантії захисту інтелектуальної власності,
  • право на бронювання спеціалістів

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Нагадаємо:

Резидент Дія.City німецький виробник дронів Quantum Systems став першим у Європі єдинорогом у сфері defense tech.

В Україні розпочали розробку нового проєкту "Дія.City Invest", який стимулюватиме створення невеликих венчурних фондів для розвитку високотехнологічних стартапів.

Дія Мінцифри технології

Мінцифри

В Дія.Сіті увійшли понад 300 Defense​ Tech компаній
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