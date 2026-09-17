У "Дії" не працюють декілька сервісів через технічні роботи
У Дії не працює низка функцій через технічні роботи
ЕП
Через технічні роботи в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна єВідновлення, єОселя та житлові ваучери в "Дії" тимчасово не працюють.
Про це повідомила пресслужба застосунку.
Обмеження в роботі стосуються сервісів у розділі єВідновлення на порталі й у застосунку, подання заяв про житлові ваучери та послуг єОселі, а також категорій міжнародного Реєстру збитків.
"Команда робить усе можливе, щоб якнайшвидше повернути всі функції в онлайн", – коментують у Дії.
Нагадаємо:
У четвер в Київській області викрили схему, організовану посадовими особами: неушкоджені будинки видавали за зруйновані, що дозволило в рамках програми "еВідновлення" незаконно отримати 25 млн грн державних компенсацій.