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У "Дії" не працюють декілька сервісів через технічні роботи

Семен Рубан — 17 вересня, 13:50
У Дії не працюють декілька сервісів через технічні роботи
У Дії не працює низка функцій через технічні роботи
ЕП

Через технічні роботи в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна єВідновлення, єОселя та житлові ваучери в "Дії" тимчасово не працюють.

Про це повідомила пресслужба застосунку.

Обмеження в роботі стосуються сервісів у розділі єВідновлення на порталі й у застосунку, подання заяв про житлові ваучери та послуг єОселі, а також категорій міжнародного Реєстру збитків.

"Команда робить усе можливе, щоб якнайшвидше повернути всі функції в онлайн", – коментують у Дії.

Нагадаємо:

У четвер в Київській області викрили схему, організовану посадовими особами: неушкоджені будинки видавали за зруйновані, що дозволило в рамках програми "еВідновлення" незаконно отримати 25 млн грн державних компенсацій.

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