В Дія.Сіті вошли более 300 Defense Tech компаний

Более трехсот компаний, специализирующихся на оборонных технологиях, зарегистрировались как резиденты специального правового режима Дія.Сіті.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

По информации министерства, среди участников - как украинские разработчики, в частности Buntar Aerospace, First Contact, Roboneers, Ailand Systems, Ukrspecsystems, Himera, Oko Camera, так и международные компании: Jupiter Aircraft, ATN Corporation, Quantum Systems, ARX Robotic, Auterion.

Как отмечают в Минцифры, эти компании работают над созданием дронов, систем радиоэлектронной борьбы, навигационных комплексов, технологий разминирования и роботизированных платформ, которые могут использоваться в оборонной сфере.

В министерстве также подчеркивают, что резидентство в Дія.Сіті предусматривает ряд инструментов для развития бизнеса. Среди них:

льготная налоговая нагрузка,

возможность прозрачного корпоративного структурирования,

инструменты привлечения венчурных инвестиций,

гарантии защиты интеллектуальной собственности,

право на бронирование специалистов

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Напомним:

Резидент Дія.City немецкий производитель дронов Quantum Systems стал первым в Европе единорогом в сфере defense tech.

В Украине начали разработку нового проекта "Дія.City Invest", который будет стимулировать создание небольших венчурных фондов для развития высокотехнологичных стартапов.