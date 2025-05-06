Німецький виробник дронів з офісами в Україні став першим defense tech-єдинорогом Європи

Резидент Дія.City німецький виробник дронів Quantum Systems став першим у Європі єдинорогом у сфері defense tech.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Вони залучили €160 мільйонів у раунді Series C. А загальна сума інвестицій у проєкт становить €310 мільйонів. Завдяки цьому стартап став єдинорогом — на сьогодні його капіталізація перевищила $1 мільярд", – написав він в Telegram.

Федоров зазначив, що залучені кошти підуть на дослідження й розробку безпілотних ШІ-систем; розширення виробництва; збільшення присутності в Європі, Америці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

За його словами, ця компанія торік запустила виробництво безпілотників в Україні. А їхні дрони допомагають нам у війні ще з травня 2022 року. З 2023 року Quantum Systems стала резидентом Дія.City.

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Нагадаємо:

В Україні розпочали розробку нового проєкту "Дія.City Invest", який стимулюватиме створення невеликих венчурних фондів для розвитку високотехнологічних стартапів.