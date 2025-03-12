Федоров анонсував новий проєкт "Дії": розвиватиме технологічні стартапи

В Україні розпочали розробку нового проєкту "Дія.City Invest", який стимулюватиме створення невеликих венчурних фондів для розвитку високотехнологічних стартапів.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Щоб в Україні зʼявилися свої Google, Facebook, Uber, потрібно сформувати культуру венчурних інвестицій. Тому разом із Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку працюємо над концептом Дія.City Invest", - розповів він.

За словами Федорова, для цього планується розробити відповідне законодавство, яке дасть змогу запустити в Україні венчурний інвестиційний фонд за тиждень.

"У Дія.City Invest створюватимуть невеликі венчурні фонди розміром до €20 мільйонів на початковому етапі. Фокус — на інвестиціях у резидентів Дія.City", - зазначив він.

За його словами, в Україні може зʼявитися до 10 венчурних фондів, а "українські технологічні стартапи матимуть "паливо" для розвитку й масштабування в Україні".

Нагадаємо:

Міністерство цифрової трансформації відкрило в Україні WinWin AI Center of Excellence, який працюватиме над розробкою та впровадженням рішень на основі штучного інтелекту для державного сектору.