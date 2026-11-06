Звʼязок під час блекаутів: мережі краще підготують до знеструмлень

Міністерство цифрової трансформації збирає інформацію від користувачів, у яких після вимкнення світла зникає звʼязок для того, щоб краще підготувати мережі до знеструмлень.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Ворог щодня атакує телеком-інфраструктуру, щоб залишити людей без базової потреби — звʼязку. Спільно з громадами та мобільними операторами ми працюємо над тим, щоб у будь-який момент ви могли зателефонувати рідним чи викликати екстрену службу", – зазначено у повідомленні.

За даними відомства, зараз 92% базових станцій тримають заряд до 8 годин на акумуляторах, 70% — понад три доби на генераторах.

"Проте через постійні обстріли на енергетику можуть траплятися технічні збої обладнання — це природно для інфраструктури, яка працює в надзвичайних умовах", – зауважили у міністерстві.

"Ми системно стежимо за ефективністю рішень на місцях, але розуміємо, що не завжди цифри у звітах збігаються з реальною ситуацією", – говориться у повідомленні.

Щоб ефективніше знаходити та виправляти проблеми зі звʼязком у конкретних локаціях, необхідні реальні відгуки українців.

У міністерстві просять заповнити коротку форму, якщо мобільний інтернет чи звʼязок зникають одразу після вимкнення світла.

Нагадаємо:

Раніше Міністерство цифрової трансформації оголосило збір заявок на технічну підтримку для місцевих інтернет-провайдерів: телеком-компаніям із прифронтових і прикордонних територій допоможуть відремонтувати пошкоджені лінії та розбудувати нові.

Раніше повідомлялося, що мобільні оператори будуть залучати комунальників до підтримки базових станцій під час блекаутів, що дозволить забезпечувати безперервний зв'язок та стабільний інтернет.

Раніше повідомлялося, що уряд скасовує обов'язкове встановлення автономних систем пожежогасіння в приміщеннях окремо розташованих базових станцій операторів мобільного зв'язку.