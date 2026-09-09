Держава розширює грантову підтримку підприємців: оновлено програму "Власна справа"

Держава розширює грантову підтримку підприємців: сьогодні запрацювала оновлена програма, яка обʼєднує підтримку для старту та розвитку бізнесу в одному сервісі.

Про це повідомляє портал Дія.

Оновлена програма "Власна справа 2.0" обʼєднує підтримку для старту та розвитку бізнесу в одному сервісі. Тепер є два напрями: започаткування власної справи (від 100 до 500 тис. грн) та масштабування бізнесу (від 500 тис. до 2,5 млн грн).

"Умови для ветеранів та членів їхніх сімей об'єднали в єдину програму, додали підвищення для проєктів у пріоритетних секторах та розширили напрями, на які можна витратити грантові кошти. А строк реалізації бізнес-плану тепер обирає сам підприємець — 2, 3 або 5 років", – говориться у повідомленні.

Подати заяву можна онлайн на порталі Дія. Для цього потрібно заповнити заяву, додати бізнес-план та обрати напрям — започаткування або масштабування.

Від сьогодні заявки приймаються через "Сенс банк", а за кілька днів така можливість з'явиться в Ощадбанку, а згодом — у Приватбанку, зазначає портал Дія.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з 1 вересня 2026 року програма "Власна справа" працюватиме за новою моделлю. Ідеться про повний цикл підтримки як для тих, хто лише планує відкрити власну справу, так і для вже працюючих підприємців.

Також повідомлялося, що Державна податкова служба України та Державна служба зайнятості створили новий сервіс – систему податкового супроводу для отримувачів грантів на відкриття бізнесу.