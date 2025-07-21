ЄС запровадив санкції проти іранського нафтотрейдера через допомогу РФ

Європейський Союз запровадив санкції проти іранського нафтотрейдера Хосейна Шамхані та його компаній через участь у тіньовій торгівлі російською нафтою.

Про це пише Bloomberg.

ЄС включив до санкційного списку Хосейна Шамхані, а також його компанії Admiral Group і Milavous Group Ltd., зареєстровані в Дубаї. Причиною стало сприяння експорту російської нафти попри обмеження, запроваджені через повномасштабну війну проти України.

У Брюсселі зазначили, що Шамхані є ключовим гравцем у «тіньовому флоті» Росії, який допомагає транспортувати сиру нафту до Китаю та Індії. ЄС вказав, що його дії забезпечують "значне джерело доходів" для російського уряду.

Шамхані є сином Алі Шамхані — впливового радника верховного лідера Ірану аятоли Хаменеї. За даними розслідування Bloomberg, він також залучений до управління нафтовими доходами через хедж-фонд з офісами в Женеві, Лондоні та Дубаї. Сам бізнесмен неодноразово заперечував свою участь у таких операціях.

Санкції також включають зниження цінової межі на російську нафту, що має на меті обмежити прибутки Кремля від експорту енергоносіїв.

Нагадаємо:

Кількість так званого "тіньового флоту" Росії зросла з менш ніж 100 танкерів на початку 2022 року до 300-600 на початку 2025 року, залежно від методу підрахунку.

Раніше повідомлялося, що Німеччина ввела додаткові заходи для протидії так званому "тіньовому флоту" Росії в Балтійському морі. З 1 липня німецька влада почала вимагати від танкерів, що проходять, надати інформацію про страхове покриття на випадок шкоди від забруднення нафтою.

Також повідомлялося, що уряд Австралії запровадив цільові санкції проти 60 суден, пов'язаних з так званим "тіньовим флотом" Росії. Це перший випадок, коли Австралія запровадила санкції проти російського флоту.

Також повідомлялося, що Панама прийняла рішення скасувати реєстрацію 128 суден, пов'язаних з Росією, після того, як вони потрапили під санкції США, їхніх союзників та ООН.