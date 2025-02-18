ЕС отрицает слухи о предложении для США по снижению пошлин на автомобили

Европейский Союз заявил, что пока не делал никаких конкретных предложений по снижению пошлин на импортируемые американские автомобили, поскольку пытается избежать торгового конфликта с президентом Дональдом Трампом.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, во вторник заявила, что "любое снижение пошлин должно быть взаимовыгодным и осуществляться в рамках справедливой и основанной на правилах системы".

Брюссель активизирует усилия, чтобы избежать таможенной войны с Трампом, который заявил о намерении ввести "зеркальные" пошлины в отношении торговых партнеров США. В частности, он ссылается на налог на добавленную стоимость (НДС) в ЕС как на одну из мер, вызывающих беспокойство Вашингтона.

На прошлой неделе Трамп объявил о введении взаимных пошлин и заявил, что ЕС уже снизил тарифы на автомобили. В Брюсселе это отрицают, однако такой комментарий свидетельствует, что вопрос пошлин на авто остается в фокусе внимания Белого дома.

Кроме того, Трамп объявил о введении 25% пошлины на импорт стали и алюминия, а также предложил повысить тарифы на автомобили - что может особенно ударить по немецким автопроизводителям.

Трамп настаивает, чтобы ЕС снизил пошлины на американские автомобили, которые сейчас составляют 10%, тогда как в США действует пошлина на уровне 2,5%. Однако любое снижение тарифов со стороны ЕС заставит блок сделать это для всех членов Всемирной торговой организации (ВТО).

При этом ЕС подчеркнул, что США применяют 25% пошлину на пикапы - сегмент, составляющий примерно треть американского рынка автомобилей.

Напомним:

В Еврокомиссии думают над запретом импорта ряда продуктов, не соответствующих европейским стандартам по применению пестицидов, что коснется в том числе продукции из США.

Европейский Союз готов ввести соответствующие меры в ответ на 25% пошлины, которые США накладывают на импорт стали и алюминия.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% тарифа на импорт стали и алюминия без исключений ни для одной страны.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский Союз достаточно силен, чтобы противостоять угрозам новых пошлин со стороны США, однако он надеется на достижение договоренности, которая позволит избежать торговой войны.