Угорщина програла суд щодо фінансування оборони України від активів РФ
Загальний суд ЄС відхилив позов Угорщини проти спрямування доходів від заморожених активів російського Центробанку на оборону України.
Про це пише агентство Reuters.
Суд, який є другою за старшинством судовою інстанцією Євросоюзу, пояснив рішення відсутністю юрисдикції у цій справі.
Як писав Euronews, Будапешт подав позов проти Європейського фонду миру, через який ЄС фінансує військову допомогу Україні. За даними видання, через цей механізм Київ отримує 3-5 млрд євро на рік.
Угорщина стверджувала, що Європейський фонд миру порушив законодавство ЄС, проігнорувавши її вето на тій підставі, що вона не була "державою-членом, яка робить внесок".
Нагадаємо:
У березні 2025 року Євросоюз відмовився від конфіскації самих заморожених російських активів.