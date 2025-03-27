Торгівельна війна: ЄС відповість на нові автомобільні мита Трампа

Європейський Союз оцінює рішення Вашингтона щодо запровадження 25%-х мит на імпорт автомобілів і запчастин та має намір вжити заходів у відповідь для захисту всіх країн-членів.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила рішення США запровадити нові тарифи на європейський автомобільний імпорт.

Вона підкреслила, що "мита- це податки, погані для бізнесу, ще гірші для споживачів як у США, так і в Європейському Союзі".

Брюссель наразі оцінює ситуацію та готує можливі заходи у відповідь. "ЄС продовжуватиме шукати рішення шляхом переговорів, захищаючи свої економічні інтереси", — зазначила глава Єврокомісії.

"Як велика торговельна держава і сильна спільнота з 27 держав-членів, ми спільно захищатимемо наших працівників, підприємства та споживачів у всьому Європейському Союзі", – підсумувала фон дер Ляєн.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на всі імпортні автомобілі та запчастини. Акції компаній, що виробляють авто знизились.

Президент Дональд Трамп у середу оголосить про введення мит на автомобільну промисловість.

Асоціація великих автовиробників застерегла, що нові 25% мита на імпорт із Канади та Мексики, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, призведуть до різкого зростання цін на авто у США.

11 березня 2025 року стало відомо, що США запроваджують 50% мита на канадську сталь і алюміній у відповідь на новий 25-відсотковий податок на експорт електроенергії з Канади до США.

Сотні канадських працівників, зокрема у сталеливарній та алюмінієвій галузях, втратили роботу через мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.