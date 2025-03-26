В Канаді почали звільняти працівників через мита США на сталь та алюміній

Сотні канадських працівників, зокрема у сталеливарній та алюмінієвій галузях, втратили роботу через мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Економісти попереджають, що це лише початок, оскільки вплив мит посилюватиметься, поки вони залишатимуться в силі. Невизначеність щодо політики Трампа негативно впливає на економіку та ринок праці Канади.

Трамп запровадив мита на сталь та алюміній 12 березня. Нові мита можуть набути чинності 2 квітня.

Директор профспілки United Steelworkers Марті Воррен заявив, що, за його інформацією, близько 200 працівників вже втратили роботу.

Серед постраждалих компаній — Canada Metal Processing Group, яка 24 лютого оголосила про скорочення 140 співробітників, частково через "загрозу запровадження мит з боку США на сталь і похідні від неї продукти".

Скорочення персоналу включає як постійні звільнення, так і тимчасові відпустки без збереження зарплати, скорочення робочого часу та вихід на пенсію, повідомив речник компанії Reuters. Також компанія заморозила наймання нових працівників.

Компанія Algoma Steel також звільнила 27 працівників. Генеральний директор компанії Майкл Гарсія уточнив, що компанія може звільнити ще більше, якщо не знайде нових клієнтів у Канаді.

"Коли 2 квітня мита запрацюють на повну, це, ймовірно, зачепить 100 тисяч наших членів", — зазначив Марті Воррен.

Нагадаємо:

11 березня 2025 року стало відомо, що США запроваджують 50% мита на канадську сталь і алюміній у відповідь на новий 25-відсотковий податок на експорт електроенергії з Канади до США.

12 березня Канада заявила, що запровадить мита у відповідь на рішення адміністрації Дональда Трампа підвищити мито на певні канадські товари.