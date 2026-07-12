Автобум: середній вік електромобілів на дорогах Китаю становить 1,8 року

Як повідомляє видання "21st Century Business Herald" з посиланням на звіт Китайської асоціації автовиробників та консалтингової компанії Hejun Consulting, середній вік китайських електромобілів на дорогах становить лише 1,8 року, тоді як для автомобілів з бензиновим двигуном цей показник дорівнює 8,2 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

"21st Century Business Herald" зазначає, що цей термін є коротшим, ніж час, протягом якого багато споживачів користуються своїми мобільними телефонами.

Швидкий прогрес у сфері акумуляторів, програмного забезпечення та мікросхем сприяв прискоренню оновлення моделей, а нижча вартість при перепродажі також може спонукати власників швидше міняти автомобілі, зазначає видання.

За його даними, середня вартість електромобіля через три роки становить 43,35 % від його початкової ціни, що нижче, ніж у традиційних автомобілів.

Як повідомляє газета, покупці віком до 35 років є основною клієнтською базою для автомобілів на нових видах енергії і, як правило, надають великого значення функціям інтелектуального керування та цифровим можливостям.

Газета посилається на дані китайської автомобільної платформи Dongchedi, згідно з якими 43 % власників електромобілів замінюють автомобілі насамперед для оновлення інтелектуальних функцій та покращення користувацького досвіду.

Нагадаємо:

OpenAI і Google надавали доступ до своїх передових моделей штучного інтелекту дочірнім структурам Alibaba, Baidu і Tencent, хоча ці китайські компанії внесені Пентагоном до списку підприємств із ймовірними зв'язками з військовими КНР.