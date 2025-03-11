Трамп оголосив нові мита для Канади: під ударом сталь, алюміній та авто

США запроваджують 50% мита на канадську сталь і алюміній у відповідь на новий 25-відсотковий податок на експорт електроенергії з Канади до США.

Про це повідомляє президент Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth.

За його словами, нові мита набудуть чинності вже 12 березня. Американський лідер пригрозив ще жорсткішими заходами, якщо Канада не змінить свою митну політику.

Зокрема, він попередив про можливе запровадження тарифів на імпортовані з Канади автомобілі, що "назавжди закриє автомобільний бізнес у Канаді".

Трамп також закликав канадську владу негайно знизити мита на молочну продукцію зі США, назвавши їх "обурливими". За його словами, ці тарифи зараз сягають від 250% до 390%.

Наостанок президент США заявив: "Усі мита і все інше можуть повністю зникнути, якщо Канада стане 51-м штатом США".

Нагадаємо:

Канада відповість на нові мита президента США Дональда Трампа 25% тарифами на низку американських імпортних товарів.

Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у межах торгівельної війни. Лідери Канади та Мексики пообіцяли відповісти аналогічними заходами.