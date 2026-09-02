Українці купили близько 5 тисяч нових авто у серпні: найпопулярніші моделі

За минулий місяць українці придбали близько 5 тис. нових легкових авто, що на 27% менше, ніж у серпні 2025 року. Відносно липня 2026 ринок нових авто зменшився на 14%.

Про це повідомляє Асоціація українських автовиробників "Укравтопром".

Найпопулярнішою моделлю минулого місяця стала Toyota RAV-4 – було продано 445 таких авто. На другому місці опинився Renault Duster із результатом 298 автомобілів, а трійку лідерів замкнула Skoda Octavia – 227 одиниць.

До десятки найпопулярніших моделей також увійшли Hyundai Tucson (204 авто), Skoda Kodiaq та Toyota Camry (по 180 авто), Toyota Land Cruiser Prado та Toyota Yaris Cross (по 154 авто), BYD Sea Lion 06 (132 авто) і Mazda CX-5 (120 авто).

Нагадаємо:

З початку року і до серпня українці імпортували понад 169 тисяч легкових автомобілів загальною вартістю майже 96,6 млрд грн, понад 70% загального імпорту становили вживані авто.