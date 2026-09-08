Volkswagen розглядає продаж бренду мотоциклів Ducati – Bloomberg

Volkswagen AG розглядає можливість продажу виробника мотоциклів Ducati в рамках масштабної реорганізації розгалуженого портфеля німецького автовиробника.

Про це повідомляє Bloomberg.

Італійський бренд входить до числа 600 з 2 000 підприємств Volkswagen, які наразі переглядаються, заявив у інтерв'ю генеральний директор Audi Гернот Дьоллнер. Цей легендарний виробник потужних мотоциклів входить до складу групи Audi, що належить VW.

"У рамках Volkswagen Group ми дотримуємося дисциплінованого та відповідального управління портфелем активів. Обговорення питання щодо Ducati є частиною процесу оцінки, але поки що нічого не вирішено", – зазначив Дьоллнер.

За оцінками аналітика Bloomberg Intelligence Майкла Діна, компанія з Болоньї, відома виробництвом "супербайків", таких як Panigale, може коштувати приблизно 1,25 млрд євро на основі оцінок аналогічних компаній.

Volkswagen намагається скоротити свої активи, щоб зробити найбільшого європейського автовиробника більш конкурентоспроможним.

Минулого тижня наглядова рада затвердила пакет реструктуризації, який передбачає скорочення портфеля бізнесів та активів приблизно на третину. У червні концерн домовився про продаж 51 % свого підрозділу суднових двигунів Everllence, що, як очікується, принесе близько 7,4 млрд євро.

Audi придбала Ducati у 2012 році. У 2017 році компанія розглядала можливість продажу цього 100-річного виробника, але згодом відмовилася від цього наміру через опір з боку представників німецьких профспілок.

З того часу Ducati зміцнила свої позиції як один із лідерів у світі мотоциклетних перегонів, вигравши шість поспіль чемпіонатів конструкторів MotoGP, починаючи з 2020 року.

Цей продаж мав би символічний зміст для клану Порше-Піх, який контролює Volkswagen: покійний патріарх Фердинанд Піх, ентузіаст мотоциклів, особисто виступав за придбання у 2012 році, а згодом входив до складу ради директорів Ducati.

Проте типова операційна рентабельність компанії залишається нижчою за цільовий показник у 9 %, якого генеральний директор Volkswagen Олівер Блюме хоче досягти для всієї групи до 2030 року.

Ducati продає близько 50 000 одиниць на рік, а минулого року отримала 925 млн євро виторгу та 52 млн євро операційного прибутку.

Нагадаємо:

Наглядова рада Volkswagen затвердила план реструктуризації, який передбачатиме скорочення ще 50 000 робочих місць у рамках спроби протидіяти обтяжливим митам, надлишковим виробничим потужностям та агресивним китайським конкурентам.