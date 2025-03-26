Трамп незабаром запровадить мита на автомобільну галузь – Reuters

Президент Дональд Трамп у середу оголосить про введення мит на автомобільну промисловість.

Про це повідомив Білий дім, пише Bloomberg.

Прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт заявила, що Трамп виступить із заявою з Овального кабінету о 16:00 (22:00 за київським часом), щоб представити деталі свого рішення. Вона додала, що дозволить йому самому озвучити конкретні деталі.

Індекс S&P 500 впав на 0,8%, продовжуючи квартальне зниження, яке може стати найгіршим з 2023 року. Індекс Dow Jones коливався, тоді як індекс мегакорпорацій Bloomberg впав на 2,3%, а Russell 2000—на 0,7%.

Раніше цього тижня Трамп заявив журналістам, що найближчими днями розкриє деталі тарифів на авто.

Він дав зрозуміти, що це може статися ще до запланованого на 2 квітня оголошення масштабних відповідних мит щодо інших країн. За його словами, ці мита нібито допоможуть стимулювати розвиток американського автопрому та змусити компанії переносити більше виробництва до США.

Поки що невідомо, якими будуть рівень та сфера дії нових мит, чи передбачатимуть вони винятки та чи запроваджуватимуться негайно або поступово. Також незрозуміло, чи поширюватимуться вони лише на готові автомобілі, чи також на автозапчастини.

Введення цих мит стане значним розширенням торговельного протистояння Трампа, що, ймовірно, торкнеться таких провідних автомобільних брендів, як японські, німецькі та південнокорейські виробники, які є ключовими торговельними партнерами США.

Цей крок також може порушити роботу північноамериканських автовиробників, які залежать від тісно інтегрованих виробничих ланцюгів між США, Мексикою та Канадою.

Нові мита можуть охопити значну частку імпорту автомобілів і легких вантажівок у США, вартість якого минулого року перевищила 240 мільярдів доларів.

Нагадаємо:

Асоціація великих автовиробників застерегла, що нові 25% мита на імпорт із Канади та Мексики, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, призведуть до різкого зростання цін на авто у США.

11 березня 2025 року стало відомо, що США запроваджують 50% мита на канадську сталь і алюміній у відповідь на новий 25-відсотковий податок на експорт електроенергії з Канади до США.

Сотні канадських працівників, зокрема у сталеливарній та алюмінієвій галузях, втратили роботу через мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.