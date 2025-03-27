Акції автовиробників відреагували на нові мита Трампа

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на всі імпортні автомобілі та запчастини. Акції компаній, що виробляють авто знизились.

Про це пише Reuters.

У виданні зазначають, що це може суттєво підняти ціни на авто в США та вдарити по виробниках у Канаді, Мексиці та інших країнах.

Після цієї новини акції General Motors подешевшали на 8% на післябіржових торгах. Цінні папери Ford і Stellantis, що торгуються в США, втратили приблизно 4,5% кожен. В Азії акції Toyota, Honda та Hyundai знизилися на 3-4%.

Вартість акцій Tesla, яка виробляє всі свої автомобілі у США, але використовує імпортні комплектуючі, впала на 1,3%.

За оцінками Cox Automotive, нові тарифи додадуть 3 000 дол до вартості автомобілів, вироблених у США, і 6 000 дол до машин із Канади та Мексики. Очікується, що це скоротить виробництво в Північній Америці на 20 000 авто на день.

Автомобільні компанії та уряди інших країн розкритикували рішення Трампа. Організація Autos Drive America, що представляє найбільших іноземних автовиробників, таких як Honda, Hyundai, Toyota і Volkswagen, попередила, що мита "зроблять виробництво і продаж автомобілів у США дорожчими, що в кінцевому підсумку призведе до підвищення цін, зменшення вибору для споживачів і скорочення робочих місць".

Водночас профспілка United Auto Workers підтримала митну політику Трампа, заявивши, що вона може повернути в США "тисячі добре оплачуваних робочих місць у сфері автомобілебудування".

Білий дім заявив, що 25% тарифи на автомобільні запчастини, що імпортуються до США, набудуть чинності не пізніше 3 травня, оподатковуючи такі ключові товари, як двигуни, трансмісії, деталі силових агрегатів та електричні компоненти.

Нагадаємо:

Президент Дональд Трамп у середу оголосить про введення мит на автомобільну промисловість.

Асоціація великих автовиробників застерегла, що нові 25% мита на імпорт із Канади та Мексики, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, призведуть до різкого зростання цін на авто у США.

11 березня 2025 року стало відомо, що США запроваджують 50% мита на канадську сталь і алюміній у відповідь на новий 25-відсотковий податок на експорт електроенергії з Канади до США.

Сотні канадських працівників, зокрема у сталеливарній та алюмінієвій галузях, втратили роботу через мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.