Світові ринки продовжують реагувати на мита Трампа: хто постраждав найбільше

Після заяви Дональда Трампа про запровадження нових мит різко знизився німецький індекс DAX - наразі вже більш ніж на 5%.

Про це пише видання BILD.

Особливо постраждали банки та автопром: акції Deutsche Bank впали більш ніж на 10%, Commerzbank - на 7%, Volkswagen - більш ніж на 5%, BMW - майже на 5%, Mercedes - більш ніж на 6% за день.

Міжнародні біржі також фіксують зниження. Японський індекс Nikkei впав на 2,8%. У США зафіксовано найбільші одноденні втрати з початку пандемії коронавірусу: індекс Dow Jones знизився на 4%, S&P 500 - на 4,8%, Nasdaq - на 6%.

4 квітня Китай запровадив дзеркальні мита в розмірі 34% на імпорт зі США, що посилило стурбованість фондових ринків.

"Перспективи залишаються невизначеними: якщо США розпочнуть діалог із торговельними партнерами і послаблять введені заходи, ринки можуть відновитися. В іншому разі міжнародній торгівлі загрожує серйозна загроза", - написало видання.

На тлі загального зниження увагу інвесторів привертають сировинні активи: вартість золота продовжує зростати і досягає нових максимумів.

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Нагадаємо:

Інвестиційний банк J.P. Morgan підвищив оцінку ймовірності глобальної рецесії з 40% до 60% у 2025 році через нові торговельні мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.

Китай вводить 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів Америки з 10 квітня.

Введення нових мит адміністрацією Дональда Трампа боляче вдарило по американських активах.

Європейські фондові ринки закінчили тиждень різким падінням на тлі зростання напруги у світовій торгівлі, спричиненою політикою Трампа.