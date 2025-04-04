Китай вводить дзеркальні мита на весь імпорт зі США

Китай вводить 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів Америки з 10 квітня.

Про це пише Bloomberg з посиланням на офіційне інформаційне агентство Сіньхуа.

Таким чином Китай відповів на нові тарифи, виконуючи обіцянку завдати удару після того, як президент США Дональд Трамп запровадив мита та посилив торговельну війну.

Влада Китаю заявила, що розпочне розслідування щодо медичних рентгенівських трубок, імпортованих із США та Індії, і припинить імпорт продуктів птахівництва двох американських компаній.

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Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп 3 квітня запровадив 34-відсоткові мита на імпорт з Китаю на додаток до 20%, які він запровадив раніше цього року. Таким чином загальний обсяг нових мит досягне 54%.

Китайські експортери, як і експортери з інших країн, зіткнуться з 10% базовим тарифом (як частиною нового 34% збору) майже на всі товари, що поставляються до США, уже з суботи, 5 квітня. Вищі мита набудуть чинності з 9 квітня.

Третього квітня Китай закликав Сполучені Штати негайно скасувати свої останні тарифи і пообіцяв вжити контрзаходів для захисту власних інтересів після того, як американський президент Дональд Трамп оголосив про масштабні мита для всіх торгових партнерів США по всьому світу.