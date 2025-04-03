Торгівельна політика Трампа вдарила по США найсильніше – Bloomberg

Введення нових мит адміністрацією Дональда Трампа боляче вдарило по американських активах.

Про це пише Bloomberg.

Ф'ючерси на фондові індекси США впали більш ніж на 4%, курс долара знизився, а прибутковість 10-річних казначейських облігацій досягла найнижчого рівня з жовтня.

Натомість інші економіки постраждали менше. Європейський індекс Stoxx Europe 600 втратив 1,9%, а євро виріс на 2,2% щодо долара. Японська ієна зміцнилася на 1,9%. Загалом, долар пережив найгірший день за два роки, адже інвестори готуються до негативних економічних наслідків.

Експерт з National Australia Bank Ltd Рей Еттрілл пояснив, що "загострення побоювань щодо зростання економіки США через нові мита і падіння акцій означає, що долар втрачає свою традиційну підтримку як резервна валюта".

Американський фондовий ринок і так був нестабільним, але тепер ситуація погіршилася. S&P 500 втратив 3,6% від початку року, а Nasdaq 100 – 7%. Технологічні гіганти США також зазнали втрат. Натомість німецький DAX виріс на 10% у 2025 році.

Видання зазначає, що інвестори шукають безпечні активи, очікуючи можливих контрзаходів від інших країн.

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Приїхали. Завтра Трамп починає "автомобільну війну" з усім світом

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайну економічну ситуацію через торгівельний дефіцит країни.

У четвер, 3 квітня, світові фондові ринки різко пішли вниз, а інвестори почали вкладати кошти у золото, облігації та ієну.

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження "взаємних мит" у відповідь на дії інших країн світу.

Світові ціни на нафту різко впали після оголошення президентом США Дональдом Трампом нових масштабних мит.