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Торгівельна політика Трампа вдарила по США найсильніше – Bloomberg

Олексій Артемчук — 3 квітня, 15:51
Торгівельна політика Трампа вдарила по США найсильніше – Bloomberg
Getty Images

Введення нових мит адміністрацією Дональда Трампа боляче вдарило по американських активах.

Про це пише Bloomberg.

Ф'ючерси на фондові індекси США впали більш ніж на 4%, курс долара знизився, а прибутковість 10-річних казначейських облігацій досягла найнижчого рівня з жовтня.

Натомість інші економіки постраждали менше. Європейський індекс Stoxx Europe 600 втратив 1,9%, а євро виріс на 2,2% щодо долара. Японська ієна зміцнилася на 1,9%. Загалом, долар пережив найгірший день за два роки, адже інвестори готуються до негативних економічних наслідків.

Експерт з National Australia Bank Ltd Рей Еттрілл пояснив, що "загострення побоювань щодо зростання економіки США через нові мита і падіння акцій означає, що долар втрачає свою традиційну підтримку як резервна валюта".

Американський фондовий ринок і так був нестабільним, але тепер ситуація погіршилася. S&P 500 втратив 3,6% від початку року, а Nasdaq 100 – 7%. Технологічні гіганти США також зазнали втрат. Натомість німецький DAX виріс на 10% у 2025 році.

Видання зазначає, що інвестори шукають безпечні активи, очікуючи можливих контрзаходів від інших країн.

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Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайну економічну ситуацію через торгівельний дефіцит країни.

У четвер, 3 квітня, світові фондові ринки різко пішли вниз, а інвестори почали вкладати кошти у золото, облігації та ієну.

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження "взаємних мит" у відповідь на дії інших країн світу.

Світові ціни на нафту різко впали після оголошення президентом США Дональдом Трампом нових масштабних мит.

США мита

мита

Торгівельна політика Трампа вдарила по США найсильніше – Bloomberg
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