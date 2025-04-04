Найгірший тиждень з 2022 року: європейські ринки продовжують падіння через мита Трампа

Європейські фондові ринки закінчили тиждень різким падінням на тлі зростання напруги у світовій торгівлі, спричиненою політикою Трампа.

Про це пише Trading Economics.

У п’ятницю індекс STOXX 50 знизився на 2,9%, а ширший STOXX 600 — на 2,5%, досягнувши найнижчих позначок з середини січня. За тиждень STOXX 50 просів на 6,7%, а STOXX 600 — майже на 5,9%. Це — найгірші тижневі результати з березня 2022 року.

Причиною обвалу стали оголошені адміністрацією Дональда Трампа нові мита, які викликали побоювання серед інвесторів. У відповідь Єврокомісія заявила про підготовку контрзаходів. Президент Франції Еммануель Макрон закликав компанії з ЄС тимчасово призупинити інвестиції у США.

Міністр економіки Німеччини, який невдовзі залишає посаду, заявив, що Трамп "прогнеться під тиском", якщо Європа виступить єдиним фронтом.

Найбільше втратили акції банківського сектора: Deutsche Bank впав на 7,7%, UniCredit — на 9,3%, BBVA — на 8,1%, Societe Generale — на 8,2%, Banco Santander — на 7,2%. Не врятували ситуацію навіть зростання L'Oréal на 2,8%.

Читайте також: Трамп оголосив "торгову війну" проти всіх. Як реагує світ?

Нагадаємо:

Інвестиційний банк J.P. Morgan підвищив оцінку ймовірності глобальної рецесії з 40% до 60% у 2025 році через нові торговельні мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.

Китай вводить 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів Америки з 10 квітня.

Введення нових мит адміністрацією Дональда Трампа боляче вдарило по американських активах.