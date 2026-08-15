США звинуватили понад 40 країн у допомозі Китаю обходити мита

Білий дім звинуватив понад 40 країн, серед яких Канада, Мексика та Японія, а також Євросоюз у тому, що через їхні території китайські товари перенаправляють до США для обходу вищих мит.

Про це пише Financial Times із посиланням на звіт Білого дому "The Great Transshipment Scam".

У ньому понад 40 країн віднесли до юрисдикцій із підвищеним ризиком незаконного перевантаження китайських товарів.

За базову оцінку потенційного незаконного перенаправлення Білий дім узяв $60 млрд на рік – округлену середину діапазону $34,2–89,6 млрд, розрахованого Радою економічних радників США. Інші державні та приватні оцінки, наведені у звіті, коливаються від близько $40 млрд до $303 млрд залежно від методики.

Йдеться про схеми, за яких товари китайського походження проходять через країни з нижчими американськими тарифами, де їх можуть перепаковувати, перемарковувати або частково обробляти, щоб змінити заявлену країну походження. Білий дім стверджує, що такі практики поширилися після запровадження Дональдом Трампом мит проти Китаю у 2018 році.

Серед найбільших торговельних партнерів, яких американська адміністрація віднесла до групи ризику, – Канада, ЄС, Індія, Ізраїль, Японія, Мексика, Південна Корея і Тайвань. До іншої групи потрапили, зокрема, Бразилія, Індонезія, Малайзія, Таїланд, Туреччина та В'єтнам.

Єврокомісія заперечила, що згадка у звіті означає систематичну допомогу в незаконному обході мит. У Брюсселі заявили, що ризик перевантаження може існувати і в межах законних торговельних потоків, та пообіцяли продовжити співпрацю із США у боротьбі з митним шахрайством.

Для виявлення таких схем американська митниця розвиває систему на основі штучного інтелекту Detective Border. Вона має аналізувати маршрути товарів, заявлене походження та склад продукції й виявляти аномалії, які можуть свідчити про спробу уникнути мит.

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Нагадаємо:

У листопаді 2025 року Китай призупинив частину обмежень на експорт рідкісноземельних матеріалів після домовленостей зі США. Вашингтон зі свого боку відклав заплановане підвищення частини тарифів проти Китаю.

У липні 2026 року адміністрація Трампа запровадила нові імпортні мита для понад 80 країн.