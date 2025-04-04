Мировые рынки продолжают реагировать на пошлины Трампа: кто пострадал больше всех

После заявления Дональда Трампа о введении новых пошлин резко снизился немецкий индекс DAX - сейчас уже более чем на 5%.

Об этом пишет издание BILD.

Особенно пострадали банки и автопром: акции Deutsche Bank упали более чем на 10%, Commerzbank - на 7%, Volkswagen - более чем на 5%, BMW - почти на 5%, Mercedes - более чем на 6% за день.

Международные биржи также фиксируют снижение. Японский индекс Nikkei упал на 2,8%. В США зафиксированы самые большие однодневные потери с начала пандемии коронавируса: индекс Dow Jones снизился на 4%, S&P 500 - на 4,8%, Nasdaq - на 6%.

4 апреля Китай ввел зеркальные пошлины в размере 34% на импорт из США, что усилило обеспокоенность фондовых рынков.

"Перспективы остаются неопределенными: если США начнут диалог с торговыми партнерами и ослабят введенные меры, рынки могут восстановиться. В противном случае международной торговле угрожает серьезная угроза", - написало издание.

На фоне общего снижения внимание инвесторов привлекают сырьевые активы: стоимость золота продолжает расти и достигает новых максимумов.

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Напомним:

Инвестиционный банк J.P. Morgan повысил оценку вероятности глобальной рецессии с 40% до 60% в 2025 году из-за новых торговых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.

Китай вводит 34-процентные пошлины на весь импорт из Соединенных Штатов Америки с 10 апреля.

Введение новых пошлин администрацией Дональда Трампа больно ударило по американским активам.

Европейские фондовые рынки закончили неделю резким падением на фоне роста напряжения в мировой торговле, вызванного политикой Трампа.