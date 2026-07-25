Суд може знову скасувати глобальні мита Трампа: компанії подали позов

На мита Трампа знову подали в суд

Два американські малі бізнеси оскаржили останню серію мит, введених президентом США Дональдом Трампом на товари з 60 країн, заявивши, що вони виходять за межі повноважень президента щодо оподаткування імпорту.

Про це пише Reuters.

У позові, поданому до Суду США з питань міжнародної торгівлі в Нью-Йорку, стверджується, що для юридичного обґрунтування нових мит необхідні більш детальні висновки щодо недобросовісних торгівельних практик у кожній конкретній країні.

Позивачі, яких підтримує некомерційна юридична організація, що раніше оскаржувала попередні мита адміністрації, стверджують, що Трамп намагається знову ввести мита, які Верховний суд США вже визнав незаконними.

Дві компанії, які подали позов, – Burlap & Barrel, імпортер спецій, який раніше оскаржував тимчасове 10-відсоткове глобальне мито Трампа, та Collective Horology, каліфорнійський роздрібний продавець годинників.

Раніше введені мита обґрунтовуються розділом 301 Закону про торгівлю 1974 року, який призначений для боротьби з недобросовісними або дискримінаційними економічними практиками інших країн.

На відміну від IEEPA (закону про надзвичайні економічні повноваження, за яким Трамп вводив свої перші мита, скасовані Верховним Судом) або повноважень щодо введення тимчасових глобальних тарифів, розділ 301 регулярно використовувався попередніми президентами.

Водночас малі підприємства зазначили у своєму позові, що мита за розділом 301 історично були спрямовані на конкретні країни та галузі, а такий широкий підхід Трампа не має історичних прецедентів.

Розділ 301 не надає жодних повноважень "обкладати митом практично весь імпорт з практично всіх країн за заздалегідь встановленими ставками", заявив Джеффрі Шваб, адвокат з Liberty Justice Center, який представляє інтереси малих підприємств у справі.

Позивачі просять визнати мита незаконними, запобігти їхньому застосуванню та зберегти за імпортерами можливість отримати відшкодування за будь-які незаконні мита.

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Нагадаємо:

2 квітня 2025 року Трамп оголосив про введення "взаємних мит" у відповідь на дії інших країн світу. Ці мита становили від 10% до понад 40%.

20 лютого 2026 року Верховний суд США скасував ці мита, визнавши їх незаконними.

Натомість Трамп запровадив тимчасове глобальне мито у 10%, термін дії якого мав сплинути в липні.

24 липня адміністрація Трампа ввела нові мита в розмірі 10% та 12,5% на товари з 60 торгівельних партнерів, зокрема з Європи та Китаю, у зв'язку із "звинуваченнями у недостатньому дотриманні заборони на використання примусової праці" саме в той момент, коли закінчився термін дії тимчасового глобального мита в розмірі 10%.