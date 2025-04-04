Шанси глобальної рецесії зросли до 60% через мита Трампа – J.P. Morgan

Інвестиційний банк J.P. Morgan підвищив оцінку ймовірності глобальної рецесії з 40% до 60% у 2025 році через нові торговельні мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише Reuters.

У аналітичній записці, підготовленій командою стратегів на чолі з Брюсом Касманом, вказано: "Підривна політика США була визнана найбільшим ризиком для глобальних перспектив протягом усього року".

У банку вважають, що політика США стала менш дружньою до бізнесу, ніж передбачалося. "Ефект від цього підвищення податків, ймовірно, буде посилений через відповідні заходи, погіршення ділових настроїв у США і збої в ланцюжку поставок", – зазначив Касман.

Подібні попередження також зробили Barclays і Deutsche Bank, заявивши, що американська економіка може швидко скотитися до рецесії, якщо мита Трампа залишаться в силі.

Читайте також: Трамп оголосив "торгову війну" проти всіх. Як реагує світ?

Нагадаємо:

Інвестиційний банк J.P. Morgan підвищив оцінку ймовірності глобальної рецесії з 40% до 60% у 2025 році через нові торговельні мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.

Китай вводить 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів Америки з 10 квітня.

Введення нових мит адміністрацією Дональда Трампа боляче вдарило по американських активах.