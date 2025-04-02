В уряді РФ констатували відсутність охочих повернутися в Росію серед іноземних компаній

Незважаючи на заяви влади про велику кількість охочих повернутися в Росію компаній з "недружніх" країн, жодна з них досі не подала заявку, щоб відновити роботу на російському ринку.

Про це пише The Moscow Times з посиланням заступника міністра фінансів Івана Чебескова

"У нас поки що конкретних заявок із цієї тематики немає", - сказав Чебесков.

За його словами, цього тижня в уряді розглянули звернення чотирьох іноземних компаній, які побажали піти з Росії. Чебесков зазначив, що організацій, які залишають країну, стало менше і більшість із них маловідомі, але потік заявок не зупиняється.

Як нагадує видання, після розпочатих у лютому переговорів Росії і США щодо України правитель РФ Володимир Путін говорив, що деякі західні компанії, які пішли з країни, хочуть повернутися. У зв'язку з цим він доручив уряду розробити процедуру узгодження відновлення роботи іноземного бізнесу на російському ринку.

Крім того, один із призначених Путіним переговірників із Вашингтоном - голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв - стверджував, що "світові компанії шикуються в чергу, щоб повернутися до Росії". Однак найбільші з компаній, які залишили країну, не підтверджували цього.

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Вони повертаються? Які шанси на відновлення американського бізнесу в РФ

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