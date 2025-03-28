Компанії з Південної Кореї готуються відновити бізнес в Росії — The Korea Times

Великі південнокорейські компанії готуються до можливого повернення на російський ринок.

Про це пише The Korea Times.

Зазначається, що Hyundai, Samsung і LG прискорюють підготовку до відновлення бізнесу на тлі перемовин про припинення вогню між Росією та Україною.

У разі повноцінного перемир’я та скасування санкцій, південнокорейські компанії можуть повернутись до роботи в Росії. Для корейських бізнесів ринок із понад 140 мільйонами споживачів залишається стратегічно важливим — як для збуту, так і як місток між Центральною Азією та Європою. У 2021 році товарообіг між Південною Кореєю та Росією досяг 29,9 млрд дол.

Окремі компанії вже почали діяти. LG Electronics частково запустила завод у Москві, який був зупинений на початку повномасштабної війни. Поки що там використовують залишки матеріалів для виготовлення техніки.

"Цей крок спрямований на запобігання погіршенню стану виробничих потужностей, які простоювали з початку війни", — пояснили в компанії.

HD Hyundai Electric планує взяти участь у найбільшій російській виставці електротехніки "Електро 2025", яка відбудеться у квітні. Це може свідчити про зацікавленість компанії у відновленні проєктів, пов’язаних із відбудовою енергетичної інфраструктури.

Hyundai Motor Group поки не ухвалила рішення щодо повернення на ринок, але вивчає ситуацію. У 2023 році компанія продала свій завод у Санкт-Петербурзі з правом викупу протягом двох років. Дочірні компанії Hyundai — Kia, Hyundai Mobis та Hyundai Steel — останнім часом розмістили вакансії в Росії.

"Жодного рішення ще не прийнято, і компанія уважно стежить за розвитком ситуації", — повідомив представник Hyundai.

Samsung Electronics, яка ще у 2022 році зупинила свій завод у Калузі, теж аналізує можливість повернення. Поки що компанія підтримувала свою присутність на російському ринку коштом паралельного імпорту. Водночас у січні-лютому цього року Samsung збільшила маркетингові витрати в Росії на 30%.

Однак навіть якщо корейські компанії повернуться, конкуренція буде значно жорсткішою. Під час війни китайські виробники значно наростили свою присутність. За даними StatCounter, на лютий 2025 року частка Samsung в сегменті електроніки в Росії становила 17,31%, тоді як Xiaomi — 20,93%, а Apple — 29,21%. На ринку авто китайські бренди вже займають 62%.

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