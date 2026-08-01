Акції Apple впали на 10%, компанія може втратити $500 млрд капіталізації: причини

Акції Apple впали майже на 10% після публікації прогнозу компанії, який показав, що компанія має труднощі з забезпеченням достатньої кількості компонентів.

Про це пише Reuters.

Дефіцит запчастин пов'язаний із бумом центрів обробки даних для штучного інтелекту, який створює навантаження на світові ланцюги постачання.

Великі технологічні компанії накопичують потужності з виробництва передових мікросхем та мікросхем пам'яті для своїх ШІ-датацентрів, що створює дефіцит та сприяє зростанню цін. Очікується, що це скоротить як ринки персональних комп'ютерів, так і смартфонів уже цього року.

Якщо падіння цінних паперів Apple збережеться, воно стане найгіршим днем ​​для акцій з часів розпродажу, спричиненого пандемією COVID-19, у березні 2020 року.

Подальше падіння може знищити майже 500 млрд дол. з ринкової капіталізації Apple і повернути титул найціннішої компанії у світі гіганту чіпів штучного інтелекту Nvidia, пише агентство.

CEO Apple Тім Кук, якого широко називають генієм ланцюгів постачання, назвав дефіцит "дуже значним" і сказав, що компанія має обмежені можливості для його вирішення.

Apple частково пом'якшила удар від зростання цін на оперативну пам'ять, використовуючи накопичені запаси, але Кук сказав, що резерв зменшується, а дефіцит процесорів заважає їй задовольнити високий попит на iPhone та Mac.

Квартальний прогноз зростання доходів компанії, який становить від 9-11%, також виявився нижчим за оцінку Волл-стріт у приблизно 12%

Нагадаємо:

28 липня Apple стала другою компанією в історії, ринкова капіталізація якої досягла 5 трильйонів доларів. Першою була Nvidia.