Москва чекає на повернення американських компаній у 2025 році

Росія очікує, що низка американських компаній відновить роботу на її ринку вже у другому кварталі 2025 року. Про це заявив голова Фонду національного добробуту Кирило Дмитрієв після зустрічей із представниками США.

Про це пише Reuters.

За його словами, повернення буде складним, оскільки "багато ніш вже зайняті". Однак російська сторона прогнозує, що частина бізнесу, який залишив країну після початку великої війни в Україні у 2022 році, може відновити діяльність.

Після запровадження жорстких санкцій Росія переорієнтувала економіку, а місцеві виробники зайняли місце міжнародних компаній. Західні бренди, включаючи McDonald's і Caterpillar, зазнали значних збитків, продаючи активи за зниженими цінами.

Дмитрієв провів переговори з держсекретарем США Марко Рубіо, радником з нацбезпеки Майком Уолтцом та спецпредставником на Близькому Сході Стівом Віткоффом. Його зустрічі не були частиною офіційних переговорів Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

За підрахунками, що показав Дмітрієв, американські ІТ та медіакомпанії втратили через вихід із Росії 123 млрд дол, споживчий сектор та охорона здоров'я – 94 млрд дол, а фінансовий сектор – 71 млрд дол.

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