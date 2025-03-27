Компанія Ariston передумала йти з Росії: Путін вперше скасував націоналізацію

Лідер Кремля Володимир Путін скасував рішення про передачу активів італійського виробника побутової техніки Ariston під управління "Газпром побутові системи".

Про це пише The Moscow Times.

Видання зазначає, що це перший випадок в історії, коли Кремль відмовився від націоналізації іноземного бізнесу.

Гендиректор Ariston Паоло Мерлоні привітав рішення: "Це знак визнання десятиліть інвестицій і відповідального управління в країні". Він зазначив, що компанія знову самостійно керуватиме своїм російським підрозділом.

Італійське МЗС теж позитивно оцінило скасування націоналізації, заявивши, що це стало результатом "тривалої дипломатичної роботи".

При цьому Bosch залишається під контролем "Газпром побутові системи", оскільки указ не стосується німецького виробника.

У квітні 2024 року Ariston та Bosch втратили свої російські активи через рішення Кремля. Це викликало протест Італії та ЄС, які заявили про порушення міжнародного права.

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Нагадаємо:

Росія очікує, що низка американських компаній відновить роботу на її ринку вже у другому кварталі 2025 року. Про це заявив голова Фонду національного добробуту Кирило Дмитрієв після зустрічей із представниками США.

Володимир Путін наказав своєму кабінету міністрів підготуватися до повернення західних компаній.