Власник Durex домовився про продаж частини бізнесу в РФ

Британська Reckitt Benckiser домовилася продати російський бізнес із виробництва товарів гігієни компанії Arnest Management та очікує збиток від угоди на $233 млн.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.

Reckitt володіє брендами Vanish, Finish, Veet, Nurofen, Strepsils, Gaviscon і Durex, свідчить офіційний сайт компанії.

Угода охоплює виробничий майданчик поблизу Москви, права інтелектуальної власності на локальні бренди та перехід близько 400 працівників до Arnest. Права на глобальні бренди Reckitt до угоди не входять.

Компанія збереже в Росії напрям Health, який продовжить постачати на російський ринок товари для здоров'я.

Через російські обмеження на вихід іноземних компаній Reckitt отримає від продажу обмежені надходження. За підсумками 2026 року група очікує визнати збиток після оподаткування на $233 млн.

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Нагадаємо:

У травні 2025 року повідомлялося, що жоден із міжнародних брендів, які пішли з російського ринку після початку повномасштабної війни в Україні, не подавав заявок на повернення.