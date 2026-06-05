Uklon купує оператора самокатів e-Wings за майже 100 млн

Компанія Uklon оголосила про підписання угоди з придбання 100% корпоративних прав компанії-оператора електросамокатів e-Wings.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Сума угоди становить 97,6 млн грн. Закриття угоди заплановано на третій квартал 2026 року.

Наразі оренда електросамокатів доступна через застосунок e-Wings в 11 містах присутності сервісу. Після закриття угоди та перехідного періоду Uklon планує інтегрувати сервіс оренди електросамокатів у свій однойменний застосунок.

Загальний парк підключених електросамокатів e-Wings – близько трьох тисяч.

CEO Uklon Сергій Гришков зазначив, що компанія планує зібрати необхідні сервіси для руху в одному застосунку, щоб користувачі могли легко закривати будь-які потреби – від короткої поїздки містом до подорожей між країнами.

Зараз до сервісів Uklon вже входять замовлення авто Uklon (Райдхейлінг), кур'єрська доставка Uklon Delivery, рекламна платформа Uklon Ads та сервіс купівлі автобусних квитків Uklon Travel (Подорожі).

Ключова команда e-Wings після закриття угоди перейде до Uklon. Двоє зі співвласників e-Wings, Роман Мотрук та Олег Білий, які керували операційною діяльністю бізнесу, після угоди далі продовжать розвивати цей сервіс як частина команди Uklon.

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Нагадаємо:

Наприкінці березня 2025 року мобільний оператор "Київстар" придбав 97% акцій українського сервісу з замовлення таксі та доставки Uklon за 155,2 млн доларів.

Наприкінці травня Uklon розпочала перше в Україні дослідження та пілотне тестування технології дистанційного керування, яка є містком для розгортання технології Autonomous Vehicles (безпілотних авто), включно з роботаксі.