Наслідки дефіциту бензину: у Росії його почали розбавляти

На російських автозаправках через дефіцит палива почав з'являтися розбавлений бензин.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на главу Союзу автосервісів Росії Юрія Валька.

За його словами, махінації з бензином можуть призводити до поломок автомобілів, на які вже скаржаться власники китайської марки Geely.

"Виробники російського бензину почали економити на якості через неможливість підвищувати ціни. Між цими чутками і тим, що сталося, є зв'язок. Багато хто почав підвищувати октанове число за рахунок якихось добавок через економічну ситуацію на тлі дефіциту в окремих регіонах", - сказав Валько.

Він додав, що подібне відбувалося в Росії на межі нульових і десятих років на окремих заправках.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у 20 регіонах Росії та тимчасово окупованих територій України спостерігався дефіцит пального після обстрілів російських нафтопереробних заводів українськими дронами.

Уряд Російської Федерації продовжив тимчасову заборону на експорт бензину і ввів обмеження для інших видів палива до кінця 2025 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що дефіцит пального в Росії в результаті далекобійних ударів сягнув 20%.

Не менше 57 регіонів Росії, тобто понад половину, зіткнулися з перебоями в постачанні палива після українських ударів по російських НПЗ.