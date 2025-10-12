Дефіцит бензину відчули понад половину регіонів Росії - ЗМІ

Не менше 57 регіонів Росії, тобто понад половину, зіткнулися з перебоями в постачанні палива після українських ударів по російських НПЗ.

Про це пише ВВС, посилаючись на власні розрахунки.

Переважно проблеми спостерігалися на незалежних автозаправках.

Видання враховувало всі випадки, про які повідомлялося з серпня, навіть якщо на цей час ситуація на місцях стабілізувалася.

Як пише The Moscow Times, атаки торкнулися кожного третього нафтопереробного заводу Росії.

У серпні було зафіксовано не менше 14 атак, у вересні — вісім, а за перші десять днів жовтня — ще чотири.

Згідно з даними Reuters, Bloomberg і S& P Global Commodity Insights, щонайменше десять підприємств, включаючи експортноорієнтовані, були частково або повністю зупинені в серпні-вересні.

За підрахунками ВВС, з січня українські дрони атакували 21 з 38 найбільших НПЗ країни, що на 48% перевищує показник за весь 2024 рік.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у 20 регіонах Росії та тимчасово окупованих територій України спостерігався дефіцит пального після обстрілів російських нафтопереробних заводів українськими дронами.

Уряд Російської Федерації продовжив тимчасову заборону на експорт бензину і ввів обмеження для інших видів палива до кінця 2025 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що дефіцит пального в Росії в результаті далекобійних ударів сягнув 20%.