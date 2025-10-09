Дефіцит пального в Росії в результаті далекобійних ударів сягнув 20% – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що дефіцит пального в Росії в результаті далекобійних ударів сягнув 20%.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

"За нашими даними, дефіцит бензину у ворога – до 20% від потреби, різні оцінки є – від 13 до 20 відсотків, але підтверджено, що дефіцит вже суттєвий. На наш погляд, до 20% на сьогодні", – розповів Зеленський.

Він відзначив, що наявність дефіциту підтверджує й імпорт бензину з Білорусі та Китаю.

"Головне, що в них є імпорт бензину. Це сигнал. У мене є інформація від розвідників, але треба її добре перевірити перед тим, як ділитися. Зараз, наприклад, по імпорту ми маємо інформацію. Є імпорт: Білорусь, Китай. З Білорусі збільшили в шість разів. Прибрали ввізне мито. Все треба перевіряти, але це показники у будь-якому випадку", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо:

У Росії відновилися поставки бензину з Білорусі через Петербурзьку біржу, це сталося після майже річної перерви, що розпочалася восени 2024 року.

У 20 регіонах Росії та тимчасово окупованих територій України спостерігався дефіцит пального після обстрілів російських нафтопереробних заводів українськими дронами.

Уряд Російської Федерації продовжив тимчасову заборону на експорт бензину і ввів обмеження для інших видів палива до кінця 2025 року.