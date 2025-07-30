Туреччина експортуватиме азербайджанський газ у Сирію

Туреччина продовжує реалізацію проєктів з енергетичної підтримки Сирії - забезпечує країну електроенергією, яка подається по 3-4 години на день, та від початку серпня почне експортувати азербайджанський газ до Алеппо.

Про це повідомив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар, передає Укрінформ.

"Наразі йдеться про 3-4 години електроенергії в Сирії. Наші зусилля зараз спрямовані на те, щоб забезпечувати людей електроенергією протягом тривалішого періоду часу. Ми здійснюємо постійний експорт електроенергії до Сирії. Прагнемо спочатку збільшити його приблизно до 280 мегаватів, використовуючи наявні лінії", - сказав Алпарслан Байрактар.

За словами міністра, Туреччина розпочне експорт природного газу до Сирії 2 серпня.

Нагадаємо:

Раніше стало відомо, що Сирія повністю відновить підключення до міжнародної платіжної системи SWIFT "протягом кількох тижнів", що ознаменує повернення країни до глобальної економіки після 14 років війни та санкцій, які зробили її ізгоєм на міжнародній арені.

19 червня Центральний банк Сирії заявив про першу міжнародну банківську транзакцію через систему SWIFT з початку громадянської війни.

США скасували давні санкції проти Сирії, які тривали з 2004 року.