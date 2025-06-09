Більше не ізгой: Сирія повертається до світової економіки після 14 років ізоляції

Сирія повністю відновить підключення до міжнародної платіжної системи SWIFT "протягом кількох тижнів", що ознаменує повернення країни до глобальної економіки після 14 років війни та санкцій, які зробили її ізгоєм на міжнародній арені.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Повернення до SWIFT - це перший вагомий крок у рамках лібералізації сирійської економіки новим урядом. Це також сигнал про те, що нова влада діє швидко, аби залучити міжнародну торгівлю та інвестиції після того, як минулого місяця США зняли санкції.

В інтерв’ю в Дамаску глава Центробанку Абдулкадер Хусріє окреслив дорожню карту реформування фінансової системи й монетарної політики країни, щоб відновити зруйновану економіку. Він прагне повернути іноземні інвестиції, зняти бар’єри для торгівлі, стабілізувати валюту та реформувати банківський сектор.

"Ми прагнемо посилити бренд країни як фінансового хабу, враховуючи очікувані прямі іноземні інвестиції у відбудову та інфраструктуру - це критично важливо", - сказав Хусріє в коментарі для Financial Times. "Попри значний прогрес, попереду ще дуже багато роботи".

Сирія була відрізана від глобальних ринків з 2011 року, коли тодішній президент Башар Асад жорстоко придушив народне повстання, що переросло у повномасштабну громадянську війну. Коли в грудні минулого року Асад був повалений Ахмедом аш-Шараа та його союзом повстанців, економіка країни перебувала в стані вільного падіння, а державна скарбниця була спустошена.

Багато експертів сумнівалися, чи зможе збройне угруповання без досвіду державного управління врятувати країну. Але вже за кілька тижнів після приходу до влади нове керівництво окреслило реформи в дусі вільного ринку замість жорстко контрольованої асадівської моделі та заявило про відкритість і прозорість, чим почало завойовувати довіру іноземних інвесторів, які спершу остерігалися мати справу з ісламістами.

Тимчасовий президент аш-Шараа розвиває цей імпульс, заручившись широкою підтримкою світових держав, зацікавлених у стабільності Сирії - попри окремі спалахи насильства, які супроводжують перехідний період. Минулого місяця він отримав суттєву політичну перемогу, коли президент США Дональд Трамп несподівано зняв санкції.

Втім, за словами Хусріє, який обійняв посаду в квітні, цього поки недостатньо: "Нам потрібна повна зміна політики. Поки що ми бачили лише видачу окремих ліцензій і вибіркове зняття санкцій. Реалізація має бути всеохопною, а не фрагментарною".

Технократ і давній консультант, який свого часу допомагав розробляти фінансове законодавство за часів Асада, Хусріє нині працює з Міністерством фінансів над "планом стабілізації на 6-12 місяців". До нього входять реформи банківського законодавства й Центробанку, а також оновлення системи соціального захисту та фінансування житла, щоб заохотити інвестиції сирійської діаспори.

Банківський сектор має ключове значення для відбудови країни, адже він фактично зруйнований війною, фінансовою кризою в сусідньому Лівані 2019 року та згубною політикою режиму Асада.

Нагадаємо:

Клан Асадів за півстоліття влади в Сирії міг "викачати" з країни до 12 мільярдів доларів завдяки державним монополіям, торгівлі наркотиками та частково реінвестиціям.

У 2018-2019 роках центральний банк Сирії таємно переправив близько 250 млн дол готівкою до Москви літаками.

Режим Асада утримував владу в Сирії протягом 53 років і зазнав краху після того, як 12-денний наступ повстанців на чолі з ісламістським бойовим угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам", або "Організація визволення Леванту", 8 грудня завершився захопленням Дамаска - столиці країни.

Згодом США скасували давні санкції проти Сирії, які тривали з 2004 року.