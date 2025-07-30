Турция будет экспортировать азербайджанский газ в Сирию

Турция продолжает реализацию проектов по энергетической поддержке Сирии - обеспечивает страну электроэнергией, которая подается по 3-4 часа в день, и с начала августа начнет экспортировать азербайджанский газ в Алеппо.

Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, передает Укринформ.

"Сейчас речь идет о 3-4 часах электроэнергии в Сирии. Наши усилия сейчас направлены на то, чтобы обеспечивать людей электроэнергией в течение длительного периода времени. Мы осуществляем постоянный экспорт электроэнергии в Сирию. Стремимся сначала увеличить его примерно до 280 мегаватт, используя имеющиеся линии", - сказал Алпарслан Байрактар.

По словам министра, Турция начнет экспорт природного газа в Сирию 2 августа.

Напомним:

Ранее стало известно, что Сирия полностью восстановит подключение к международной платежной системе SWIFT "в течение нескольких недель", что ознаменует возвращение страны к глобальной экономике после 14 лет войны и санкций, которые сделали ее изгоем на международной арене.

19 июня Центральный банк Сирии заявил о первой международной банковской транзакции через систему SWIFT с начала гражданской войны.

США отменили давние санкции против Сирии, которые длились с 2004 года.