Україна має пакет пропозицій для азербайджанських партнерів – Сибіга

Україна має намір відновити довоєнний обсяг двостороннього товарообігу з Азербайджаном, наразі вдалося досягти показника у близько 600 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга особисто привітав на Центральному вокзалі Києва міністра закордонних справ Азербайджану Джейхуна Байрамова під час його першого візиту до України.

"Сторони провели детальні переговори щодо двостороннього та міжнародного порядку денного, підготовки України до проходження зимового періоду та посилення енергетичної безпеки в регіоні", – говориться у повідомленні.

"За минулий та цей рік маємо нову динаміку стратегічного партнерства між Україною та Азербайджаном, активізацію контактів на всіх рівнях. Розглядаємо ваш візит як ще один елемент цієї нової та позитивної динаміки", – зазначив український дипломат.

Сибіга заявив, що Україна цінує інвестиції азербайджанських компаній та розраховує на розширення їхньої присутності й реалізацію нових спільних проєктів.

Міністр заявив, що українська сторона має пакет пропозицій для азербайджанських партнерів і зацікавлена у диверсифікації постачання енергоносіїв в Україну.

Він наголосив, що Україна має на меті відновити довоєнний обсяг двостороннього товарообігу. За його словами, наразі Україні та Азербайджану вже вдалося досягти показника у близько 600 млн доларів США.

Дипломати працюватимуть над проведенням в Україні чергового засідання двосторонньої українсько-азербайджанської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Азербайджан готовий додатково наростити видобуток газу на 10 млрд кубічних метрів та збільшити його експорт до Євросоюзу.