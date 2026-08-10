Туреччина стала "притримувати" прохід через Дарданелли для деяких суден – ЗМІ

Туреччина стала обмежувати прохід через Дарданелли для деяких комерційних суден, які прямують до портів України та Росії, але турецькі чиновники говорять, що можуть бути лише тимчасові заходи.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Причини обмежень турецька влада не пояснила. За словами джерел агентства, деяким суднам повідомили, що обмеження поширюються на рейси до портів України.

При цьому не йдеться про повне припинення руху комерційних суден у Чорне море.

Зокрема, за даними Bloomberg, Генеральна дирекція прибережної безпеки повідомила капітанам кільком суден, які прямували до російського Новоросійська, що наразі не видає транзитні дозволи для таких рейсів або потребує більше часу для розгляду заявок через протоку Дарданелли.

Деяким судновласникам пояснили, що обмеження також стосується суден, які прямують до України, повідомили на умовах анонімності джерела агентства.

Суднам, що прямують до болгарських, румунських, грузинських і турецьких портів, дозволяють продовжували рухатися на північ через Дарданелли.

У той же час турецькі урядовці запевнили агентство Reuters, що судна безперешкодно проходять через турецькі протоки до Чорного моря, незважаючи на підвищені побоювання щодо безпеки.

Офіційні особи, які говорили з Reuters на умовах анонімності, заявили, що Туреччина справді впровадила деякі тимчасові заходи, "оскільки протягом деякого часу була дуже стурбована безпекою", але прохід залишався вільним відповідно до умов Монрецької конвенції.

Так, нафтовий Aegean Dream увійшов у протоку Дарданелли в неділю після того, як чекав у цьому районі з четверга, вказуючи своїм пунктом призначення термінал Каспійського трубопровідного консорціуму в російському Новоросійську.

Конвенція Монтре 1936 року про режим проток надає Туреччині контроль над Босфором і Дарданелами та право регулювати транзит військових кораблів, але гарантує вільний прохід цивільних суден у мирний час.

Нагадаємо:

23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.

У Міністерстві закордонних справ Туреччини заявили, що Туреччина закликала Україну та Росію запровадити мораторій на удари по торгових суднах у Чорному морі.

Ф'ючерси на американську пшеницю зросли до найвищого рівня більш ніж за тиждень через перебої із судноплавством у Чорному морі та ризики скорочення поставок зерна з регіону.