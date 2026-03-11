Азербайджан хоче збільшити поставки газу до Євросоюзу
Азербайджан готовий додатково наростити видобуток газу на 10 млрд кубічних метрів та збільшити його експорт до Євросоюзу.
Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, який виступив перед журналістами в Баку разом із президентом Європейської ради Антоніу Коштою, який прибув з офіційним візитом 11 березня, повідомляє Укрінформ.
"Європейський ринок для нас становить половину нашого загального експорту газу з потенціалом для зростання", – сказав президент.
За його словами, цьогоріч Азербайджан почне видобувати газ із нового родовища.
"А через 2-3 роки, якщо все піде за графіком, у нас буде щонайменше на 10 мільярдів кубічних метрів газу більше, ніж сьогодні", – сказав Алієв.
