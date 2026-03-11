Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Азербайджан хоче збільшити поставки газу до Євросоюзу

Віктор Волокіта — 11 березня, 17:49
Азербайджан хоче збільшити поставки газу до Євросоюзу
Азербайджан хоче збільшити поставки газу до ЄС
Getty Images

Азербайджан готовий додатково наростити видобуток газу на 10 млрд кубічних метрів та збільшити його експорт до Євросоюзу.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, який виступив перед журналістами в Баку разом із президентом Європейської ради Антоніу Коштою, який прибув з офіційним візитом 11 березня, повідомляє Укрінформ.

"Європейський ринок для нас становить половину нашого загального експорту газу з потенціалом для зростання", – сказав президент.

За його словами, цьогоріч Азербайджан почне видобувати газ із нового родовища.

"А через 2-3 роки, якщо все піде за графіком, у нас буде щонайменше на 10 мільярдів кубічних метрів газу більше, ніж сьогодні", – сказав Алієв.

Нагадаємо:

Туреччина уклала довгострокову угоду з Азербайджаном на постачання природного газу обсягом 33 млрд куб м.

газ Азербайджан

Азербайджан

Азербайджан хоче збільшити поставки газу до Євросоюзу
Азербайджан передав Україні чергову партію енергодопомоги: що входить
Туреччина уклала 15-річну угоду з Азербайджаном на постачання газу

Останні новини