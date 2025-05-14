США скасують санкції проти Сирії після понад 20 років їх дії

Президент США Дональд Трамп розпочав свою поїздку до країн Перської затоки з неочікуваного оголошення: США скасують давні санкції проти Сирії, які тривали з 2004 року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Агентство пише, що скасування санкцій стане величезною підтримкою для Сирії, яка постраждала внаслідок більш ніж десятирічної громадянської війни.

Під час виступу на інвестиційному форумі в Ер-Ріяді Трамп заявив, що рішення про скасування санкцій ухвалено на прохання фактичного правителя Саудівської Аравії, принца Мухаммеда бін Салмана.

"О, скільки я роблю заради кронпринца", - пожартував Трамп, викликавши сміх у залі. Він додав, що санкції були потрібні раніше, але зараз настав час рухатися далі.

Це - серйозна зміна в політиці США. Сирію визнали спонсором тероризму ще 1979 року, санкції почали вводити з 2004-го, а після початку війни 2011-го їх посилили.

Міністр закордонних справ Сирії Ассад аш-Шибані написав на X (колишній Twitter), що заплановане скасування санкцій стане "новим початком" для відновлення країни. За словами представника Білого дому, Трамп планує коротко зустрітися з президентом Шараа в Саудівській Аравії в середу.

Нагадаємо:

Клан Асадів за півстоліття влади в Сирії міг "викачати" з країни до 12 мільярдів доларів завдяки державним монополіям, торгівлі наркотиками та частково реінвестиціям.

У 2018-2019 роках центральний банк Сирії таємно переправив близько 250 млн дол готівкою до Москви літаками.

Режим Асада утримував владу в Сирії протягом 53 років і зазнав краху після того, як 12-денний наступ повстанців на чолі з ісламістським бойовим угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам", або "Організація визволення Леванту", 8 грудня завершився захопленням Дамаска - столиці країни.